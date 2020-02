Wann wird das Interesse an anderen Kulturen zum postkolonial wertenden Blick? Im Recherchestück „Blackbox IWF“ fragt das Göttinger Boat People Projekt im Theater im Pavillon nach dem befremdenden Blick ethnologischer Lehrfilme. Früher wurden sie im Institut für Wissenschaftlichen Film (IWF) in Göttingen produziert, heute lagern die Filmrollen in Hannover im Archiv – und bieten Anlass zu Fragen.