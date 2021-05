Mischa Kuball im Kunstmuseum Wolfsburg

Hannover

Der alten Vorstellung vom Künstler als Schöpfergott kommt heute niemand so nahe wie der Lichtkünstler. So, wie Gott die Welt aus dem Dunkel ins Licht geführt hat, will auch er mit seinen Werken mehr Licht in die Welt bringen. Nicht allein, um sie zu erhellen, sondern damit wir sie besser sehen und verstehen.

Einer, dessen Werke sich in besonderem Maße dieser aufklärerischen Aufgabe widmen, ist der 1959 in Düsseldorf geborene Künstler Mischa Kuball, seit 2007 Professor für Public Art an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Selbst wenn er nicht immer und ausschließlich mit Licht arbeitet, ist er in der Öffentlichkeit doch vor allem mit seinen Werken aus Licht bekannt geworden.

Durchbruch mit „Megazeichen“

Die stellt das Kunstmuseum Wolfsburg nun in einer großen Übersichtsausstellung vor, die die letzten drei Jahrzehnte seines Schaffens umfasst. Kurator Holger Broeker hat der von ihm eingerichteten, sehr sehenswerten Schau den Titel „Referenzräume“ gegeben. Er macht deutlich, dass viele von Kuballs Werken ursprünglich als Installationen und Interventionen für den öffentlichen und nicht für den musealen Raum geschaffen wurden. Die Ausstellung dokumentiert sie und arbeitet, wo es möglich ist, mit Replikaten und Re-Inszenierungen.

Ein Hochhaus als Skulptur: Mischa Kuball „Megazeichen“ von 1990. Quelle: Ulrich Schiller/Archiv Mischa Kuball/VG Bild-Kunst

Bekannt geworden ist Kuball 1990 mit dem „Megazeichen“. Dafür verwandelte er das von Egon Eiermann und Paul Schneider-Esleben entworfene, 22-stöckige Mannesmann-Hochhaus in Düsseldorf in eine nachts leuchtende Skulptur. Er hatte die dort Arbeitenden gebeten, das Licht in ihren Büros abends entweder an- oder auszumachen. Wodurch entlang der Fassade, seiner Choreografie folgend, weithin sichtbare Lichtbänder entstanden.

Der Künstler als Schöpfer: Mischa Kuball in seinem Atelier in Düsseldorf. Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Das Werk war das erste in einer langen Reihe, bei dem Kuball sich mittels Licht mit Architektur auseinandergesetzt hat. Wichtig wurde in dem Zusammenhang auch sein sehr viel politischeres „Refraction House“ (1994), bei dem er durch gleißend helles Licht auf die Synagoge Stommeln bei Köln aufmerksam machte. Die starken Scheinwerfer in ihrem Inneren sorgten nicht nur für eine neue Sichtbarkeit des Kunstraums, sondern ließen ihn auch wehrhaft und stark erscheinen.

Eine irritierende Kraft

Äußerst eindrucksvoll ist bis heute die Dokumentation von Kuballs „ghostTram“. Für das Werk setzte der Künstler 2013 in Katowice eine historische Straßenbahn auf die Gleise. Ohne Fahrgäste, ihr Inneres geisterhaft ausgeleuchtet, fuhr sie wiederholt ohne Halt durch die ganze Stadt. Wer sie sah, erlebte einen Aufreger à la Alfred Hitchcock oder fühlte sich für einen Moment wie in einem Roman von Michail Bulgakov, in dem der Teufel ganz irdisch Straßenbahn fährt.

Von irritierender Kraft war auch die riesige Wolke aus weißem Nebel, die Kuball 2014 in Leipzigs Zentrum unter dem Titel „white space“ entfaltete. LED-Lampen mit 70.000 Watt leuchteten ein quadratisches Feld aus, auf dem sich Theaternebel ausbreitete. 25 Jahre nach der Wiedervereinigung erinnerte die Aktion an die damalige Bürgerbewegung. Die Lampen waren ein Verweis auf die etwa 70.000 Menschen, die dort am 9. Oktober 1989 „Wir sind das Volk“ skandierten und für ihre Freiheitsrechte demonstrierten.

Kuball in Wolfsburg und Hannover Das Kunstmuseum Wolfsburg ist derzeit noch coronabedingt geschlossen, öffnet aber, sobald die Infektionszahlen es zulassen. Die Schau ist dann bis zum 19. September zu sehen. Mischa Kuball ist auch bei den diesjährigen Kunstfestspielen Herrenhausen zu Gast. Der Künstler kommt mit seiner neuen Licht- und Videoinstallation „lost artefacts, lost presents“, die er vom 27. Mai bis zum 6. Juni im Arne-Jacobson-Foyer zeigen wird.

Vom Außenraum der Straße ging Kuball immer wieder in den Innenraum des Museums. Mit „platon’s mirror“ erinnerte er 2011 in zeitgemäßer Form an das „Höhlengleichnis“ des Philosophen. Und daran, dass Sein und Schein voneinander zu unterscheiden eine ewige Aufgabe ist. Wie in Platons Höhle nehmen sich die Menschen in des Künstlers Installation aus Videoprojektionen und spiegelnder Silberfolie als Schattenbilder wahr. Und die Wirklichkeit als fließend, der man sich, um sie zu verstehen, durch Reflektion immer neu zu versichern hat.

Discokugeln als Planeten

Das Erstaunen über die Komplexität von Welt und Wirklichkeit weiß Kuball noch zu steigern, wenn er unsere Aufmerksamkeit auf Sternenhimmel und Sonnensystem lenkt. In „five planets“ (2015) suggerieren fünf rotierende Discokugeln in sinnlicher Weise die Gegenwart von fünf Planeten. Während projiziertes Licht ihre Namen auf Wände, Boden und Decke des Ausstellungsraumes wirft, treten wir ein in eine andere Sphäre und entwickeln ein Gefühl dafür, wie unfassbar groß das Universum ist.

Ein Werk hat der Künstler für die Wolfsburger Schau neu geschaffen: „making of Mnemosyne (after Aby Warburg)“. Eine Videoinstallation aus zwei Projektionen, die tief eintaucht in die Herstellung des monumentalen Bilderatlas Mnemosyne durch den Kunst- und Kulturwissenschaftler Aby Warburg in den 1920er-Jahren. Das Werk ist eine sinnreiche Hommage Kuballs an das ihn ausstellende Haus. Ähnlich wie einst Aby Warburg arbeiten auch Museen mit ihren Sammlungen und Ausstellungen an einem zeitübergreifenden Bildgedächtnis.

Von Michael Stoeber