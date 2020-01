Hannover

Es gibt Themenkomplexe, die ganz offensichtlich in allen Kulturkreisen dieser Welt präsent sind. Einer davon ist gerade bei uns seit einiger Zeit hochaktuell: Migration. Es gibt sie und hat sie überall auf der Welt gegeben, sei es aus politischen oder aus wirtschaftlichen Gründen. Und Migration bedeutet immer, Bekanntes und Vertrautes aufzugeben, sich auf einen ungewissen Weg zu machen und sich mit Neuem und Unbekanntem zu arrangieren. Ob man jemals an einem Ziel tatsächlich ankommt, ist dabei ungewiss. Ausgehend von Schuberts Liederzyklus „Die Winterreise“ hat sich das Ensemble Megaphon gemeinsam mit Gastkünstlern und Künstlerinnen in seinem Projekt „ WinterReisen“ auf eine solche in jeder Hinsicht grenzüberschreitende Reise begeben.

Die dem Liederzyklus zu Grunde liegenden Gedichte von Wilhelm Müller beschreiben die hoffnungslose Reise eines abgewiesenen Liebenden, der keine Heimat mehr finden kann. Diese Texte beschreiben in romantischer Lyrik viel von dem, was auch für heutige Migranten immer noch aktuell ist: Entwurzelung, Abweisung in der Fremde, Integrationsversuche ohne Aufgabe der Identität.

Spannende Mischung

Die Künstler und Künstlerinnen nähern sich diesen Fragen, indem sie die Grenzen ihrer eigenen Kunst und Kultur überschreiten. Fünf Musiker (Lenka Zupková, Vlady Bystrov, Johannes Keller, Rolf Zielke, Franz Betz) stammen aus dem westeuropäischen, die anderen fünf ( Tayfun Bademsoy, Mustafa Boztüy, Mohannad Nasser, Defne Sahin, Ehsan Ebrahini) aus dem türkisch-anatolischen Kulturkreis. Einige sind im Bereich der sogenannten ernsten Musik zu Hause, einige in der Volksmusik und einige im Jazz. Diese Mischung war es dann auch, die das Projekt spannend und unterhaltsam machte, nicht immer bis ins kleinste Detail durchgeprobt, dafür spontan, direkt und emotional bewegend.

Eine andere Art des Spiels

Denn die Musiker haben auch ihre eigenen Grenzen überschritten: Jeder musste sich im Stil der anderen versuchen und beweisen. Es war interessant zu beobachten, wie die Ausführenden sich dabei verständigten und miteinander Kontakt aufnahmen. Das funktionierte nicht immer reibungslos, aber es kam eben auch niemals so etwas wie Routine auf. Immer mussten sie sich auf eine andere Art zu spielen einlassen, offen sein für Fremdes und versuchen, sich in diese fremde Stilart zu integrieren, ohne dabei ihre eigene künstlerische Persönlichkeit und musikalische Herkunft aufzugeben. Damit unternahmen sie eine Art Selbstversuch der musikalischen Migration und Integration, was vielleicht der spannendste Aspekt dieses interessanten und hörenswerten Projekts ist.

Als verbindendes, Denkanstöße gebendes Element fungierten die wunderbaren Texte in Deutschland lebender türkischer Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Mal nachdenklich, mal märchenhaft und mal humorvoll gaben sie den musikalischen Beiträgen ein Gerüst, ohne das diese leicht ihren inneren Zusammenhalt hätten verlieren können.

Am 29. Februar um 20 Uhr besteht die Möglichkeit, dieses interessante Projekt in der Markuskirche noch einmal zu hören. Bei dieser Aufführung wird auch der Markus-Chor unter der Leitung von Martin Dietterle beteiligt sein.

Lesen Sie auch

Von Michael Meyer-Frerichs