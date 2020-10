Herr Wakker, Sie sind 2016 mit einem Golf-Variant, der zu einem Elektroauto umgebaut wurde, in den Niederlanden zu einer Tour gestartet, die sie bis nach Neuseeland geführt hat. Mehr als 100.000 Kilometer haben Sie dabei zurückgelegt. Ist das der Weltrekord für eine Fahrt mit einem Elektroauto?

Leider ist das kein offizieller Weltrekord geworden. Das war auch nicht mein Ziel. Ich bin kreuz und quer gefahren, zuerst nach Italien, dann nach Skandinavien, dann über die Türkei, Indien, Indonesien und Australien nach Neuseeland.

Warum waren Sie allein unterwegs? Das Auto bietet ja noch weitere Sitze.

Dafür gibt es viele Gründe. Ich bin ohne Geld losgefahren, ich war also auf die Hilfsbereitschaft von Menschen in allen möglichen Ländern angewiesen. Ich brauchte Strom, einen Schlafplatz, etwas zu essen. Ich glaube, es fällt den Menschen leichter, jemandem Hilfe anzubieten, der alleine ist. Wichtiger aber war noch, dass es hier immer um meine eigenen Entscheidungen ging – und auch um die Überwindung meiner eigenen Ängste.

Sie hatten vorher nur wenig geplant.

So gut wie nichts. Der Plan war, keinen Plan zu haben. Ich hatte meinen Startpunkt und mein Ziel, alles andere hat sich ergeben. Und alles hing von den Menschen ab, die ich unterwegs getroffen habe und die mir geholfen haben. Auf meiner Internetseite (https://plugmeinproject.com) konnten sich Leute melden, um mir einen Schlafplatz und eine Lademöglichkeit fürs Auto anzubieten. So hat sich die Fahrt immer relativ spontan entwickelt. Ich bin immer nur von einem Ladepunkt zum nächsten gefahren.

Weit konnten Sie nicht kommen. Sie mussten ihren Golf-Variant etwa alle 200 Kilometer laden.

Ja, es handelt sich um ein Elektroauto der ersten Generation, daher die geringe Reichweite. In Europa habe ich tatsächlich alle 150 Kilometer nach einer Lademöglichkeit gesucht. In Asien, wo es wärmer war und wo man auch nicht so schnell unterwegs war, konnte ich etwas weiter fahren.

Wiebe Wakker in Kuala Lumpur. Quelle: Wiebe Wakker

Sind Sie auf Ihrer Reise in eine gefährliche Situation geraten?

In Indien hatte ich ein paar Probleme mit dem Wagen. Eine Feder war gebrochen und es war Wasser eingedrungen. Ich konnte nicht in die nächste größere Stadt weiterfahren. Da halfen mir die Leute dort, das Auto auf einen Lkw zu laden. Das Problem war nur: Als wir in der Stadt ankamen, gab es erstmal keine Möglichkeit, den Wagen abzuladen. Das war ziemlich kniffelig. Aber am Ende aber gab es Leute, die geholfen haben. Nach 75 Stunden konnten wir den Wagen vom Lkw holen.

Ist Ihnen denn auch ab und zu der Strom ausgegangen?

Ja, das ist ein paar Mal passiert. Aber nur in Australien. Da geht es ja auch um ganz andere Distanzen als in Europa. Da gab es eben nicht alle 200 Kilometer eine Lademöglichkeit.

Und? Was haben Sie gemacht?

Ich habe mir die Wetterlage angeschaut und so lange mit der Abfahrt gewartet, bis ich Rückenwind hatte. Dann bin ich extrem ökonomisch gefahren – immer nur sechzig Stundenkilometer, da ist der Verbrauch am geringsten. Und als es nicht mehr weiterging, habe ich mich an die Straße gestellt und auf jemanden gewartet, der mich abschleppt. Das hat nie länger als zehn Minuten gedauert.

Als Sie von Ihrer Reise zurückgekommen sind, haben Sie das Fahrzeug an die Firma Bundles zurückgegeben. Vermissen Sie das Auto?

Klar. Es ist eine Art Freund geworden. Wir sind schließlich dreieinhalb Jahre zusammen um die halbe Welt gefahren.

Mit Rückenwind die Reichweite verlängern: Wiebe Wakker in Australien Quelle: Wakker

Sind Sie heute auch privat mit einem Elektroauto unterwegs?

Nein. Ich fahre Fahrrad und nutze den öffentlichen Personennahverkehr. Aber wenn ich mir ein neues Auto zulegen würde, wäre das sicher ein E-Auto.

Demnächst werden Sie in der Autostadt in Wolfsburg einen Vortrag halten. Was werden Sie den Leuten sagen?

Ich werde über meine Reise sprechen und über die Hilfsbereitschaft, die mir überall begegnet ist. Und um Nachhaltigkeit wird es natürlich auch gehen.

Und planen Sie schon Ihr nächstes Abenteuer?

Zur Person Wiebe Wakker ist am 15. März 2016 zu einer wirklich langen Autofahrt gestartet. Mit einem zum Elektrofahrzeug umgebauten Golf-Variant legte er 100.000 Kilometer zurück – von seiner Heimat, den Niederlanden, bis nach Neuseeland. Von seiner Tour, die drei Jahre dauerte, berichtet er am Donnerstag, 29. Oktober, im Zeithaus der Wolfsburger Autostadt. Dort ist derzeit die Ausstellung „Neue Mobilität –Neu Denken“ zu sehen. Auch der zum Elektromobil umgebaute Golf-Variant ist dort ausgestellt. An Wakkers Vortrag, von 17 bis 18 Uhr können nur 20 Personen teilnehmen. Der Vortrag wird aber auch als Livestream auf den Seiten der Autostadt (www.autostadt.de) allen Interessierten zugänglich gemacht.

Nein, ich muss mich noch von dem letzten erholen.

Von Ronald Meyer-Arlt