Aus der Geburtslotterie: Anja Herden spielt ein großes Solo in Milo Raus düsterer Gegenwartsanalyse „Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs“ am Schauspiel Hannover. Das Stück erzählt vom Völkermord in Ruanda – und bringt vermeintlich feste Überzeugungen der Zuschauer ins Wanken.