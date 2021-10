Hannover

Brücken und Mauern haben mehr miteinander zu tun, als man so denkt. Der Gegensatz ist klar: Die einen verbinden, die anderen trennen. Aber beide markieren eben auch einen Gegensatz. Beide weisen auf das Trennende hin. Beide etablieren ein Ordnungssystem, das vielleicht für viele Menschen bequem, aber möglicherweise nicht immer angemessen ist. Zu Beginn singt Hedwig, Hauptfigur des Musicals „Hedwig and the Angry Inch“, von Brücken und Mauern – und damit ist der Beziehungsstatus der Show zum Publikum eigentlich geklärt: Es ist kompliziert.

Was soll auch einfach sein an der Geschichte eines Jungen aus Ost-Berlin (Mauer), der sich in einen amerikanischen Soldaten verliebt, und sich, um aus der DDR zu entkommen (Brücke), einer Geschlechtsoperation unterzieht, die das Ziel, ihn zu einer Frau zu machen (Brücke), um etwa zweieinhalb Zentimeter verfehlt (Mauer)? Zweieinhalb Zentimeter, das entspricht im Längensystem der angloamerikanischen Welt einem Inch. Und ärgerlich ist dieser Rest an Männlichkeit natürlich auch. „Hedwig and the Angry Inch“ lautet entsprechend der Titel eines ziemlich klugen, ziemlich abgerockten und leidlich wilden Punk-Musicals von John Cameron Mitchell und Stephen Trask, das Jahr 1998 auf einer New Yorker Off-Broadway-Bühne uraufgeführt und 2001 verfilmt wurde.

Theater auf dem Theater

Das Musical ist Theater auf dem Theater: Im Zentrum steht ein Auftritt von Hedwig und ihrer Band, bei dem die Drag Queen, die aus der DDR geflohen ist, aber in den USA dann doch nicht das Glück gefunden hat, dem Publikum von ihrem Leben erzählt. Für die Aufführung im Schauspielhaus in der Inszenierung von Friederike Heller hat das Ensemble die Fassung etwas hannoverisiert und auf den Spielort Staatstheater bezogen. Von Goethe, Kleist, Otto Sander und Cornelia Harfouch ist die Rede. Aber sie grüßen alle nur aus weiter Ferne.

Wilde Zeiten: Katherina Sattler als Yitzhak. Quelle: Kerstin Schomburg

Im Zentrum steht die Musik: Rocksongs, Balladen, ein bisschen Folk und viel angedeuteter Punk sind zu hören. Alles ziemlich retro, aber gut. Die Bühne ist eine Konzertbühne mit einem Vorhang aus Plastikfolie (Punk!) im Hintergrund. Die Band (Peter Thiessen, Micha Fromm, Peta Devlin und Michael Mühlhaus) macht ziemlich viel Dampf und bereitet das Feld, auf dem Hedwig mit Pathos und Leidenschaft ihre Lebensgeschichte präsentieren kann.

Gnadenlos offen

Mohamed Achour spielt Hedwig, wie eine Drag Queen wohl sein sollte: flirrend, glitzernd, strahlend als Kunstwerk ihrer selbst. Aber auch vom Alter gezeichnet, unschön und gnadenlos offen in eigener Sache. Falls ihre Erscheinung einem Klischeebild entsprechen sollte, geht sie sehr offensiv damit um. Den Zuschauern, Zuschauerinnen und allen dazwischen gefällt das. Sie sind begeistert. Sie jubeln schon, als Mohamed Achour zu Beginn mit einem pompösen Leuchtumhang auf der Bühne steht (Bühne und Kostüme: Sabine Kohlstedt) und mit großen Gesten klarmacht, dass jetzt eine große Show zu erwarten ist.

Als Dialogpartner steht neben ihm/ihr ein gewisser Yitzhak auf der Bühne, ein musikalischer Partner, Knecht, Sidekick. Mit der Figur des Juden werden einige Scherze gemacht, die eigentlich nur innerhalb der behaupteten Bühnensituation eines Punk-Konzerts möglich sind. Dass der jüdische Musiker in Polen als „Kristian Kristallnacht“ aufgetreten ist, wäre eine Behauptung, die in einem anderen Rahmen als diesem wohl kaum möglich wäre. Aber hier geht es um die Zuschreibung von Identitäten und um Scheißegalpunk, damit scheint das irgendwie gerechtfertigt. Katherina Sattler macht in der Männerrolle in schwarzen Rockerklamotten und mit Oberlippenbärtchen im Übrigen eine sehr gute Figur. Und sie singt (ebenso wie Peta Devlin im Background) ganz umwerfend.

Das Theaterkonzert kam beim Publikum hervorragend an. Nach etwas mehr als anderthalb Stunden gab es begeistern Beifall, zustimmende Pfiffe, Fußgetrappel und einige Besucher applaudierten sogar im Stehen. Wie das eben so ist am Ende eines Rockkonzerts.

Weitere Vorstellungen am 2., 18.1 und 24. November

Von Ronald Meyer-Arlt