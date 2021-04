Hannover

Mehr als hundert Menschen sind im virtuellen Zuschauerraum versammelt, um die Uraufführung von „Immobilità“, einem Tanzstück von Mónica García Vicente zu sehen. Es sei „so schön zu wissen, dass live getanzt wird“, schreibt ein Gast unter der Chatfunktion. Viele pflichten ihm bei.

Doch die Begeisterung täuscht nicht darüber hinweg, dass diese Liveaufführung kein Liveerlebnis ist. Es ist eine abgefilmte Vorstellung. Leider eine ohne Detailaufnahmen oder Perspektivwechsel. Die Kamera ist immer nur starr auf die Bühnenmitte gerichtet. Die Tänzer sind also im doppelten Sinne ganz weit weg vom Publikum.

Ideenreichtum und Dynamik

Aber es bleibt die Hoffnung, dass das einstündige Stück der Theaterwerkstatt Hannover bald wirklich als echte Aufführung zu sehen ist, denn „Immobilità“ ist ambitioniertes Tanztheater. Es sprüht vor Ideenreichtum und Dynamik. Und: Choreografin Mónica García Vicente, die selbst lange unter Hannovers ehemaligem Ballettchef Jörg Mannes an der Staatsoper getanzt hat, hat ausgezeichnete Tänzer verpflichten können.

Mit Simone Deriu, Loris Zambon (ebenfalls ehemaliger Tänzer beim Staatsballett) und Bettina Paletta gestaltet ein erfahrenes und technisch höchst versiertes Trio den Abend. García Vicente thematisiert, wie mobilisierend Kunst bei körperlicher Einschränkung sein kann. Sie stützt sich dabei auf die Biografien von Schriftsteller Jean-Dominique Bauby, Komponist Ezio Bosso und Malerin Frida Kahlo. Alle drei hatten mit Krankheiten zu kämpfen, die ihre Bewegungsfreiheit behinderten. Ihr künstlerisches Schaffen hat ihnen dazu verholfen, aus dieser Unbeweglichkeit auszubrechen.

García Vicente spürt diesen Prozessen der Befreiung in einzelnen Kapiteln nach. Der zwischen Schwere und Leichtigkeit schwankende Tanz wird untermalt mit eingängiger Musik von Erik Satie bis Charles Aznavour sowie großformatigen Farbprojektionen im Hintergrund der ansonsten recht dunklen Bühne. Am Ende der Vorstellung gibt es jede Menge Emojis in Form von applaudierenden Händen.

Info: Der kostenfreie Stream ist über www.freies-theater-hannover.de bis einschließlich Sonnabend, 1. Mai, zu sehen.

Von Kerstin Hergt