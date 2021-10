Hannover

Körper und Geist, sind das Gegensätze oder eine Einheit? Bedingen sie einander, oder sind sie frei? Und wovon wären sie dann frei? Was passiert, wenn der Körper nicht mehr will oder kann mit dem Geist? Was ist das überhaupt: Geist, Leben, Menschsein? Aus diesen wahrhaft großen Fragen hat die Choreographin Mónica García Vicente in der Theaterwerkstatt des Kulturzentrums Pavillon einen großartigen Abend komponiert, der diesen Fragen tänzerisch sensibel nachspürt.

Sie hat ihre Inszenierung dabei klugerweise in eine Reihe von Miniaturen untergliedert, statt eine große Erzählung zu bieten. Im Zentrum der gut einstündigen Tanzperformance steht also, was Loris Zambron, einer der drei Tänzer, gleich zu Anfang heiser und vorsichtig fragend sowohl gegeneinanderstellt, als auch zueinanderkommen lässt, im Sprechen und im Tanzen: Corps et Esprit, Körper und Geist. Der Titel des Abends, „Im/Mobiltá“ bringt es auf den Punkt. Es geht darum, wie der Kampf des Körpers aussehen kann, wenn der Kopf ihn zwingen will, ins Leben zurückzukehren.

Wie unter dem Mikroskop

Drei größere würfelartig Podeste reichen den Tänzern Loris Zambron und Simon Deriu zusammen mit der Tänzerin Bettina Paletta, um diesen Kampf des Körpers, und das ist immer der Kampf des ganzen Menschen mit sich selber, zu erzählen. Die Podeste werden zu Symbolen der Welt. Sie bieten Schutz zum Verkriechen, sind Siegertreppchen und Hindernis, lassen sich schieben und fragil auftürmen, bieten Chancen und sie stehen für das Risiko des Scheiterns und des Absturzes. An ihnen ziehen sich die Tänzer hoch, und von ihnen fallen sie herunter. Ausgeleuchtet von einem erbarmungslosen Scheinwerferkegel, als lägen sie unter dem Mikroskop.

Alles im Kasten: Bettina Paletta und Loris Zambon stapeln tief. Quelle: Dorit Schulze

Das Sisyphus-Motiv ist eine Konstante dieser Inszenierung von Vincente. Bei ihr ist Sisyphus kein Mensch des Scheiterns, sondern des ewigen Versuchens. Ein Mensch, der ein hoffnungs- und damit auch leidvolles „Trotzalledem“ als Lebens-Motto gewählt hat. Die kontinuierliche Ungewissheit, ob das „Trotzalledem“ zum Glück führt, grundiert den Performance-Abend, der musikalisch von Satie, Beethovens „Mondscheinsonate“ oder Charles Aznavours „For Me Formidable“ begleitet wird.

Leiden und die Lust am Leben

Vicente präsentiert ihrem Publikum eine berückende Poetik des Leidens und der Lust am Leben. Biographien wie die mexikanischen Künstlerin Frida Kahlo, die nach einem Unfall eingesperrt in ein Gipskorsett zu malen begann, haben sie zu ihrem Stück inspiriert. Im Programmheft zitiert Vincente den Autor Jean-Dominique Bauby, der nach einem Schlaganfall nur noch mit dem linken Augenlid diktieren konnte. „Ich mag die Buchstaben meines Alphabets. Nachts, wenn ich im Dunkeln liege … tanzen Vokale und Konsonanten für mich nach einer Farandole. Hand in Hand schweben sie durchs Zimmer...“ Auch bei Vicentes „Im/Mobiltá“ schweben Buchstaben auf einer Leinwand im Hintergrund, aus einem großen Text herausgelöst, Buchstaben, die keinen Sinn mehr ergeben, zumindest nicht mehr den ursprünglichen.

Davon, von Sinnverlust und den Anstrengungen, ihn wiederzufinden, berichtet dieser Abend.

Weitere Vorstellungen am 25., 26., 27. und 28. Oktober

Von Frank Kurzhals