Hannover

Früher hätte man das eine Postkartenansicht genannt, im Hochformat, heute würde man sagen: ein Handybildschirm, Normalposition. So sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer im Ballhof die Welt: ein Fensterchen, das wie ein Riss in der Matrix Ein- und Ausblicke im schmalen Hochformat gewährt. Rechts und links ist die Bühne abgedunkelt, in der Mitte türmen sich Felsen auf, ein Plateau ist zu sehen, auf denen die Figuren eng beieinanderstehen, darüber ziehen – keine Ahnung, wie sie das hingekriegt haben – graue Wolken.

Die Bühne, die Fabian Liszt für die deutsche Erstaufführung von Teresa Doplers Drei-Personenstück „Monte Rosa“ entworfen hat, ist eigenartig, aber schön. Eigenartig und schön ist auch das Stück, das hier in der Inszenierung von Matthias Rippert eine fremde, aber doch auch bekannte wundersame und witzige Welt entstehen lässt.

Das Stück ist ein bisschen Illusionstheater, ein bisschen Sprachkunstwerk, ein bisschen Anklage und viel Komödie. Wenn Franz Kafka, Thomas Bernhard und Samuel Beckett das Stück sehen könnten, würde sie an vielen Stellen wohl zustimmend nicken. Wobei: So hoch in die Wolken geht’s bei der Bergtour, die Teresa Dopler hier veranstaltet, dann doch nicht.

Ganz klar ein Männerding

Die Autorin, die für dieses Stück das Peter-Turrini-Dramatikerinnen-Stipendium bekommen hatte, erzählt von drei Bergsteigern. Eigentlich müssen es keine Männer sein, die Autorin nennt ihre Figuren nur A, B und C. Aber das Stück ist ganz klar ein Männerding. Die drei kämpfen sich hoch, vergleichen ihre Leistungen, konkurrieren und kollaborieren. Sie träumen von lachenden Seilschaften und reden schon beim Abstieg vom nächsten Aufstieg. Sie sprechen in einer eigenartigen Fachsprache miteinander, viele Phrasen sind zu hören, viel Bergsteigerzeug, aber geschwätzig ist das Stück nicht. Am Ende öffnen sich die beiden älteren Bergsteiger einander, sie geben zu erkennen, dass sie sich verausgabt haben und stellen sich die schlimmste aller Bergsteigerfragen: Warum sind wir überhaupt Bergsteiger?

Drei Männer auf Klettertour: Absturz droht nur den Figuren. Quelle: Kerstin Schomburg

Warum machen wir das, was wir machen? Warum haben wir nicht längst damit aufgehört? Warum machen wir einfach immer weiter? Das Theater ist ein wunderbares Medium für solche manchmal unbequemen Fragen, denn im Theater kann man sie nicht einfach wegblättern oder überspringen. Man kann sie vielleicht ein bisschen weglachen. Aber sie sind da. Und sie bleiben.

Großspurig und kleinmütig

Dafür, dass das Ganze nun nicht zu lehrhaft, zu dringlich und zu existentiell wirkt, sorgen Lukas Holzhausen, Mathias Max Herrmann und Nikolai Gemel. Sie geben kein Bergsteigertrio, sondern sind in verschiedenen Zweierkonstellationen unterwegs. Ihr Lachen ist manchmal so dünn wie der Stoff ihrer Kunstfaserleibchen. Sie fühlen sich verpflichtet zum Glücklichsein und kämpfen doch mit dieser lähmenden Traurigkeit. Sie sind großspurig und kleinmütig.

Ihre Unsicherheit korrespondiert sehr schön mit den bröckelnden Bergmassiven, die angesichts der Klimakatastrophe ihre Konturen verlieren und porös werden. Immer droht Steinschlag und damit der Absturz. Aber der droht nur den Figuren.

Weitere Aufführungen am 19. und 30. Januar sowie am 4. Februar.

Von Ronald Meyer-Arlt