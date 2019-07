Wolfsburg

Das ist spektakulär: Gegen Weihnachten wurde die Bodenplatte gegossen, im Mai schon war die neue „Event Location“ in der Wolfsburger Autostadt immerhin soweit fertig, dass die 450 wichtigsten Führungskräfte des Konzerns hier zu einer Tagung zusammenkommen konnten. Jetzt wurde die neue Halle, deren Bau etwa 20 Millionen Euro gekostet hatte, der Öffentlichkeit präsentiert.

Das Festival Movimentos hat in der neuen „Event Location“, die den schlichten Namen „Hafen 1“ trägt, seine neue Bühne gefunden. In dem alten Kraftwerk mit seinem herben Industriecharme kann es nicht mehr stattfinden, das soll umgebaut und demnächst von Kohle- auf Gasbetrieb umgestellt werden.

Hafen1 Quelle: Matthias Leitzke

Das Festival bleibt am Hafenbecken. Die neue Halle, die auf einem früheren Parkplatz hochgezogen wurde, steht nah am Wasser. Durch die großen Fensterfronten des Foyers sieht man rechts das alte Kraftwerk mit seinen dampfenden Kühltürmen und links das Ritz-Carlton mit seiner schicken Holzterrasse, der Sauna und dem im Hafenbecken schwimmenden Pool. Zwei Welten. Zwischen ihnen, im Wasser des Hafenbeckens, schwimmen Ponton-Inseln, auf denen Bäume wachsen. Der Volkswagen-Konzern hat hier eine coole Idylle inszeniert. Die Bäume auf den Inseln, eine Idee des Landschaftsplaners Hinnerk Wehberg, sind auch ein Versprechen: Wir kriegen das hin! Wir schaffen das Unmögliche! Es ist eine kluge und eindrucksvolle Inszenierung.

Eindrucksvoll war dann auch die erste Produktion im neuen Theater. Zur Eröffnung gab es einen dreiteiligen Ballettabend der São Paulo Dance Company. Die erste Produktion, „Trick Cell Play“ war eine Uraufführung, sie ist als Auftragsarbeit für das Festival entstanden. Das fünfzigminütige Stück des Choreografen Édouard Lock, in dem 14 Tänzerinnen und Tänzer zumeist sehr nervöse Bewegungen demonstrieren, soll vom Gedächtnis der Menschheit erzählen und die Brandkatastrophe zu Thema haben, die im vergangenen Jahr das Nationalmuseum in Rio de Janeiro zerstörte und viele wichtige Artefakte unwiederbringlich zerstört hat. So verrät es jedenfalls die Ankündigung.

Aber so erzählerisch ist die Choreografie gar nicht. Zu sehen sind Stakkatobewegungen in fein abgezirkeltem Spotlight. Jeder tanzt in seinem eigenen Lichtkegel, in seiner eigenen Zelle. Und das auf allerhöchstem Niveau, viel Artistik ist hier im Spiel. Aber das Ganze wirkt eben auch wie eine Demonstration der Qualität der Beleuchtungsanlage des neuen Theater – manchmal sind sogar Lichtkegel innerhalb von Lichtkegeln zu sehen. Und darin winden sich athletische Körper. Das Ganze ist auf technische Art durchaus spektakulär, aber es hat mehr von einer Behauptung als von einem Beweis. Es erstaunt, aber es berührt kaum.

Hafen 1 Quelle: Autostadt

Bei „Gnawa“, der zweiten Produktion des Abends, ist das anders. Die zehn Jahre alte Arbeit des Choreografen Nacho Duate mit ihren fließenden orientalischen Bewegungsmustern ist zeitlos und packend. In „Agora“ schließlich, das hier seine Europapremiere hatte, wendet sich die Choreografin Cassi Abranches der Gegenwart zu. Zu afrobrasilianischen Percussionklängen rennen, springen, taumeln die Tänzer über die neue Bühne. Und manchmal scheinen sie gar zu fliegen.

Im athletischen und kulinarischen Tanztheater der São Paulo Dance Company steckt auch ein Versprechen: Dass Grenzen überwindbar sind, wenn man nur schnell genug gegen sie anrennt. Insofern passen die spektakulären Szenen ganz schön in das spektakuläre Haus.

Die São Paulo Dance Company gastiert noch am 20. und 21. Juli bei Movimentos. In den kommenden Wochen präsentiert das Festival Les Ballets Jazz de Montréal, die Companhia de Danca Deborah Colker, das L.A Dance Project und die Company con Russell Maliphant.

Von Ronald Meyer-Arlt