Wolfsburg

Tanzmusik? Nein, die Songs von Leonard Cohen waren doch keine Tanzmusik. Seine Lieder waren Sitzmusik, Sofa-, Sessel-, Teppichmusik. Wollsocken an den Füßen, Beine untergeschlagen, Teebecher (selbstgetöpfert) in der Hand, Aschenbecher in Reichweite – so saß man da und lauschte und sang zuweilen die eine oder andere Zeile mit und träumte und versuchte zu enträtseln, was der Meister da wohl meinte, wenn er von Suzanne sang, die ihn mit Tee und Orangen fütterte. Und wie das wohl zu verstehen war, dass plötzlich der Fluss für sie antwortete und dass der wusste, dass man diese Suzanne wohl schon immer geliebt habe. Und irgendwie kannte man wohl auch eine Susanne und man überlegte, ob man mit ihr auch zum Fluss runtergehen würde. Nachdenken, träumen, gern. Aber zu Cohen tanzen? Wohl kaum.

Und jetzt sind die Songs des 2016 gestorbenen Sängers in einer großen Tanzshow zu sehen, an der immerhin drei Choreografen (Andonis Foniadakis, Annabelle Lopez Ochoa und Ishan Rustem) beteiligt sind. Und man wundert sich, dass so ein Tanzabend um Leonard Cohen überhaupt funktioniert – und wie der funktioniert.

Wie machen die das?

Tanz in Perfektion: Les Ballets Jazz de Montréal Quelle: MarcMontplaisir

Die Compagnie Les Ballets de Jazz de Montréal ist beim Tanzfestival Movimentos zu Gast und zeigt in der neuen Halle Hafen 1 in der Autostadt „ Leonard Cohen / Dance me“ nach einer Idee von Louis Robitaille (Inszenierung und Dramaturgie: Eric Jean). Am Ende, nach knapp anderthalb Stunden und 15 älteren und neuen, unbekannteren und bekannten Songs von Leonard Cohen applaudieren die begeisterten Zuschauer im Stehen.

Die Musik hat bei den meisten etwas berührt, der Tanz hat etwas bewegt. Und: Man hat gestaunt. In der hochkomplexen und technisch sehr anspruchsvollen Inszenierung gibt es immer wieder Momente, bei denen sich die Zuschauer fragen, wie die das da auf der Bühne wohl gemacht haben.

Es gibt Licht, das in unterschiedlichen Helligkeitsstufen aus zwei Deckenstrahlern fällt und doch ein gleichmäßig helles Rechteck auf den Boden zeichnet. Es gibt Schreibmaschinen, die leuchten und erst wie Computeranimationen aussehen, dann aber ganz real werden. Es gibt einen Tanz, bei dem nur pulsierend sich öffnende Hände im Lichtkegel sind, es gibt das Schwarz, das plötzlich ins Scheinwerferlicht hineinfliegt und die Tänzer auf einer kleinen Lichtinsel an der Rampe zusammendrängt. Es gibt elektronischen Regen, der an der Rückseite der Bühne herabtropft und auf dem Boden spiegelnde Lachen bildet. Es gibt Tänzer, aus deren Mund ein rotes Leuchten kommt.

Die Kanadier präsentieren ein Theaterwunderwerk, von dem eine starke Sogwirkung ausgeht. Der Tanz, der technisch auf hohem Niveau ist – in den Massenszenen abgezirkelt, bei den Paarszenen intim und fließend – gerät in dieser fulminanten Technikshow fast zur Nebensache. Aber eben nur fast: Die vielen Gesten der Selbstberührung, das Übereinandergleiten der Körper, die Momente der Nähe, die Andeutungen von Verletzungen und die fantastische Coolness, die in allem steckt, treffen ziemlich genau den Kern der Musik.

So anrührend

Und dann gibt es ganz anrührende, ganz reduzierte Szenen. Bei „So long Marianne“ kniet die Tänzerin Kennedy Kraeling vorn auf der Bühne und singt das Lied. So schön, so anrührend, dass man es in dieser ausgefuchsten Technikshow glatt für ein Playback hält. Ist es aber nicht. Es ist echt. Später singt sie zusammen mit Jeremy Coachman Leonard Cohens berühmtes „Hallelujah“. Und viele Zuschauer singen beseelt mit.

Les Ballets de Jazz de Montréal ist mit „ Leonard Cohen / Dance me“ sind bis Sonnabend, 27. Juli, beim Tanzfestival Movimentos in der Autostadt zu sehen. Vom 1. bis 4. August tritt die Companhia de Dança Deborah Colker mit der Deutschlandpremiere von „Dog Without Feathers“ im Hafen 1 der Wolfsburger Autostadt auf.

Lesen Sie auch:

So war der Movimentos-Start mit der Sao Paulo Dance Company

Von Ronald Meyer-Arlt