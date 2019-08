Wolfsburg

Das war nicht einfach ein Umzug. Als im vergangenen Jahr klar wurde, dass die Movimentos-Festwochen mit dem VW-Kraftwerk ihren spektakulären zentralen Spielort verlieren würde, haben viele mit dem Ende des Festivals in der Autostadt gerechnet. Wie sollte der Inhalt ohne diese Hülle funktionieren? Doch bei Volkswagen entschied man sich für die Fortsetzung – und den eiligen Bau eines neuen Veranstaltungszentrums fast unmittelbar neben dem inzwischen wieder für die Energieerzeugung genutzten Kraftwerk.

Auslastung von 90 Prozent

Vor der letzten Premiere an diesem neuen, Hafen 1 genannten Spielort, der in kaum einem halben Jahr entstanden ist, konnte Autostadt-Chef Roland Clement nun zufrieden Bilanz ziehen. Nicht ohne Grund schwärmte er von der „fast mediterranen Atmosphäre“ der nah am Wasser gebauten Mehrzweckhalle – und eine Auslastung der Veranstaltungen von über 90 Prozent belegt, dass das Publikum auch ohne den auratischen Spielort kommt. Mit Movimentos ist Volkswagen der Mobilitätswandel schon gelungen.

Kein Wunder also, dass das Festival im kommenden Jahr weitergeführt werden soll. Vermutlich weiterhin stark auf die ursprüngliche Idee des Tanzes konzentriert, wie es in diesem Jahr der Fall war: Anders als in den vergangenen Jahren gab es in diesem Sommer nicht auch noch Lesungen und Konzerte. Dafür wird das Festival aber wohl wieder in den Frühling rücken: Die diesjährige Spielzeit mitten in den Sommerferien war dem Bau von Hafen 1 geschuldet.

Der Erfolg der diesjährigen Ausgabe spricht für die Stärke der Inhalte: Movimentos steht für bemerkenswerte, aufwendige und großformatige Tanzproduktionen aus aller Welt. Die werden in Wolfsburg inzwischen offenbar unabhängig vom Spielort gern besucht.

„ Blade Runner “ trifft Mythen

Das gilt auch für die Deutschlandpremiere von „The Thread“, einer Produktion des britischen Choreografen Russell Maliphant mit dem griechischen Komponisten Vangelis. Der 1943 geborene Musiker ist der Pionier einer populären Variante der elektronischen Musik und berühmt für seinen Soundtrack für den Science-Fiction-Film „ Blade Runner“.

Bei der Arbeit mit Maliphant wendet dieser Zukunftsmusiker nun den Blick zurück in die griechische Geschichte und noch weiter auf die großen Mythen des Landes. Seine Kompositionen sind dabei stark von folkloristischen Elementen geprägt – neben elektronischen Klängen sind viele traditionelle Streich- und Blasinstrumente zu hören. Nicht immer ist das eine ganz gelungene Synthese, aber wenn etwa eine Hirtenoboe ein elektronisches Echo bekommt, entsteht schon ein fabelhafter Effekt: Musik, die Schatten wirft.

Der Faden reißt

Noch eleganter gelingt dem Choreografen und seinem 18 Tänzern der Brückenschlag von der Moderne in die Vergangenheit. Neben Tänzerinnen und Tänzern, die mit der Bewegungssprache des zeitgenössischen Tanzes vertraut sind, hat Maliphant auch Spezialisten für traditionelle griechische Tänze in sein Ensemble geholt. Kein Wunder, dass man sich gelegentlich an den Film „ Alexis Sorbas“ erinnert fühlt, wenn die Tänzer einander an den Schultern umarmend im Kreis drehen.

Doch das Bild vom rustikalen Volkstanz wird schnell durchlässig für andere Bilder, die es durchdringen und überlagern. Wenn etwa die tanzende Menschenkette zu reißen scheint und die Tänzer sich in kleineren Gruppen weiterbewegen, ist es schon nicht mehr weit zum „Thread“, dem titelgebenden Faden, mit dem Ariadne im griechischen Mythos ihren geliebten Theseus aus dem tödlichen Labyrinth des Minotaurus lotst.

Kunstvolle Asymmetrie

Maliphant legt choreografische Fäden durch die Geschichte, er kombiniert Historisches mit Gegenwärtigem, lässt das eine in das andere übergehen, ohne es gegeneinander auszuspielen. Er lässt seine Tänzer kraftvoll auftrumpfend aufstampfen, auf die Waden klatschen und bunte Taschentücher schwingen, wie es auf alten Volksfesten üblich gewesen sein mag. Dann wieder gibt es dezent virtuose Szenen, in ganz von der kunstvollen Asymmetrie leben, die Maliphant kultiviert hat: Jeder Tänzer bewegt sich auf einer eigenen choreografischen Umlaufbahn.

Die Gruppe und das Individuum, die Vergangenheit und die Gegenwart verbinden sich in geheimnisvoller Gleichzeitigkeit zu einem ungewöhnlichen Tanzabend, der vom Publikum im Hafen 1 nicht nur am Ende mit begeistertem Applaus bedacht wird.

Premiere für den neuen Golf

In der kommenden Woche geht die diesjährige Movimentos-Ausgabe mit den Präsentationen von Workshops mit Schülern zu Ende. Das Programm für die kommende Ausgabe wird vermutlich erst im kommenden Jahr vorgestellt. Die nächste Premiere im Hafen 1 steht aber schon fest: Im Herbst wird hier der Golf 8 erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

