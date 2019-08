Wolfsburg

Der Fluss ist tot. Ausgetrocknet. Was bleibt, ist Schlamm, eine sonnengegerbte Ödnis aus getrocknetem Schlamm. Kein Ort, der zum Tanzen einlädt, eigentlich. Und doch: In der zerfurchten Schlammlandschaft, die hier als Film zu sehen ist, bewegen sich anmutig die Tänzerinnen und Tänzer.

Von Übergangszonen und Grenzschichten

„In der Landschaft des Flusses“, schreibt der brasilianische Dichter João Cabral de Melo Neto, „lässt sich schwer sagen, wo der Fluss beginnt, wo der Schlamm im Fluss beginnt, wo die Erde im Schlamm beginnt, wo der Mensch, wo die Haut im Schlamm beginnt…“ Fluss und Schlamm sind Übergangszonen, Grenzschichten – Gegenden, in denen etwas endet oder beginnt. Manche sagen, dass in solchen Zonen das Leben seinen Anfang genommen hatte.

Hang zum Gesamtkunstwerk

Der Schlamm eines Flussbettes ist Spielort der Produktion „Dog without Feathers“ der brasilianischen Gruppe Companhia de Dança Deborah Colker. Sie hatte jetzt im Hafen 1, der neuen Veranstaltungshalle in der Wolfsburger Autostadt, beim Movimentos-Festival ihre Deutschlandpremiere.

Die Choreografin will viel. Sie will das große Gedicht in Tanz übersetzen, von der Zerstörung der Natur im brasilianischen Regenwald erzählen, an die indigene Bevölkerung der Region erinnern, eine Art Endzeit heraufbeschwören, das urtümliche Leben und archaische Riten feiern und das Publikum gleichzeitig zum Staunen und Träumen bringen.

Dazu wuchtet sie eine Art theatralisches Gesamtkunstwerk auf die Bühne. Es gibt Film, Objekttheater, Tanz, Akrobatik und Rezitation. Und oft alles gleichzeitig. Doch leider verstärken sich die einzelnen Elemente nicht immer gegenseitig. Leider lenkt das eine oft vom anderen ab. So stellt sich zwar Bewunderung für die artistischen Fähigkeiten und für die Gelenkigkeit der 14 Tänzer ein, aber eben nicht die Überwältigung, die offenbar angestrebt war.

Rituelle Tänze

Wenn die Tänzer in ihren hautengen Bodysuits, deren Färbung Vorstellungen von kreideartig bemalten, schlammverkrusteten Urzeitmenschen evoziert, in Bodennähe geduckte, kauernde, lauernde Bewegungen präsentieren, wirkt das bisweilen wie ein Zitat von rituellen Tänzen indigener Völker. Handelt es sich hier um eine Art choreografisches Blackfacing? Oder ist das Bewegungsrepertoire dieser Tänze zur allgemeinen Verfügung frei?

Wie die Tänzer von Deborah Colker das nutzen und was sie daraus machen, ist allerdings durchaus bewundernswürdig. Manchmal verweben sich alle Tänzer ineinander und werden zu einem Körper, der an eine riesige Spinne oder einen großen Krebs erinnert. Solche Gestalten tauchen an diesem verkommenen Ufer immer wieder auf. Man kann das auch lesen als: die Menschheit als Problem.Was in der rundum positiven Atmosphäre der Wolfsburger Autostadt schon mal eine interessante Ansage ist.

Die Companhia de Dança Deborah Colker zeigt „Dog without Feathers“ noch bis Sonntag, 4. August, in der Autostadt. Vom 8. bis 10. August gastiert das L. A. Dance Project bei Movimentos

Von Ronald Meyer-Arlt