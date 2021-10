Murat Dikenci ist 1987 in Hannover geboren, wo er lange Mitglied im Knabenchor war. Seit 2007 ist er als Schauspieler auf vielen Bühnen und im Fernsehen aktiv. Als Dramaturg und Regisseur hat er unter anderem am Berliner Maxim Gorki Theater gearbeitet. Seit dieser Spielzeit ist er künstlerische Leiter der Reihe „Universen“ am Schauspiel Hannover.

Zum Auftakt wird dort am Sonnabend, 2. Oktober, ab 21 Uhr „Neue Doyçe Einheit“ Einheit gefeiert – mit Comedy von Idil Baydar im Schauspielhaus und Party in Cumberland. Am Sonntag startet die Lesereihe „Poetic Justice“: Bachmann-Publikumspreisträger Necati Öziri begrüßt Sasha Marianna Salzmann („Im Menschen muss alles herrlich sein“). Los geht es um 19 Uhr in Cumberland.

Am 23. Oktober gehen die „Universen“ in die Stadt. An der Kröpcke-Uhr (14 bis 18 Uhr) lernt man, die Namen der NSU-Opfer korrekt auszusprechen. Um die geht es auch in der Ausstellung „Die Angehörigen“ ab 24. Oktober in Cumberland und in dem Hörstück „Die Lücke 2.0“ am 27. Oktober.