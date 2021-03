Hannover

Seit der vergangenen Woche können Museen in Deutschland wieder öffnen, wenn die Corona-Zahlen vor Ort es zulassen. In Niedersachsen ist das sehr unterschiedlich: Das Kunstmuseum Wolfsburg kann seine Ausstellung „In aller Munde“ bereits wieder zeigen, innerhalb von sechs Tagen wurden dort 1200 Besucher gezählt. In Braunschweig plant das Herzog Anton Ulrich Museum ab 23. März zu öffnen, in Hannover ist derzeit noch gar kein Öffnungstermin in Sicht.

In anderen Bundesländern sind bereits wieder viele attraktive Ausstellungen zu sehen. Voraussetzung für einen Besuch ist immer eine Anmeldung für bestimmte Zeitfenster. Außerdem müssen die Infektionszahlen in der Region passen. In Mannheim etwa hat die Inzidenz am Dienstag bereits wieder den kritischen Wert von 100 Fällen pro 100 000 Menschen binnen sieben Tagen überschritten: Die Kunsthalle der Stadt musste nach eine knappen Woche mit Publikum schon wieder schließen.

Magische Wirklichkeit in Hamburg

Hamburg: Die Kunsthalle präsentiert unter anderem die aktuelle Sonderschau „Magische Wirklichkeit“ mit Werken des italienischen Künstlers Giorgio de Chirico (1888–1978). Seine Bilder von leeren Plätzen, an denen die Zeit still zu stehen scheint, kombiniert Werke unter anderem von Alexander Archipenko, Pablo Picasso, Arnold Böcklin und Max Klinger, die aus mehr als 50 Sammlungen weltweit zusammengetragen wurden. Die Schau soll bis zum 25. April zu sehen sein. Personalisierte Tickets mit festen Zeitfenstern für den Besuch können nur online auf der Website der Kunsthalle gebucht werden.

„Magische Wirklichkeit“: Die Eröffnung der Schau mit Werken von Giorgio de Chirico in der Kunsthalle Hamburg fand noch rein digital statt. Quelle: Christian Charisius/dpa

Die Deichtorhallen zeigen in einer umfangreichen Schau das Werk des südafrikanischen Künstlers, Filmemachers, Theater- und Opernregisseurs William Kentridge. Der 1955 in Johannesburg geborene Kentridge verarbeitet Themen wie soziale Ungerechtigkeit, die Geschichte Südafrikas, Kolonialismus, Familie, Flucht und Vertreibung mit den unterschiedlichsten Medien. Am Anfang seiner Arbeit steht jedoch immer die Zeichnung, die als Leitmedium im Mittelpunkt der Ausstellung steht. Tickets können online sowie unter Telefon (040) 42 81 31 gebucht werden.

In Berlin öffnen die Museen schrittweise: Die Alte Nationalgalerie ist bereits wieder für Publikum zugänglich. Quelle: Christoph Söder/dpa

Rembrandt in Potsdam

Berlin: In Berlin sind schrittweise Öffnungen geplant. Ab Dienstag, 16. März, haben auf der Museumsinsel wieder die Alte Nationalgalerie, die gerade eine Sammlungspräsentation zeigt, sowie das Neue Museum, die James-Simon-Galerie und das Pergamon-Museum geöffnet. Weitere Ausstellungshäuser wie der Hamburger Bahnhof sollen nach derzeitigen Plänen ab 1. April öffnen. Zeitfenstertickets können ausschließlich online maximal zwei Wochen im Voraus gebucht werden.

Neuer Blick auf Alte Meister: Das Museum Barberini in Potsdam zeigt die Schau „Rembrandts Orient“. Quelle: Soeren Stache/dpa

Brandenburg: In Potsdam zeigt das Museum Barberini bereits die Schau „Rembrandts Orient“. Tickets gibt es maximal drei Tage im Voraus ausschließlich auf der Website des Museums.

In der Schau „Die Picasso-Connection“ erzählt die Kunsthalle Bremen auch eine Kulturgeschichte der Bundesrepublik. Quelle: Sina Schuldt/dpa

Bremen erzählt seine Picasso-Geschichte

Bremen: Die Kunsthalle präsentiert in der Schau „Die Picasso-Connection“ Einblicke in die umfangreichen Grafikbestände von Pablo Picasso und die Geschichte, wie diese Werke ins Haus kamen. Eine zentrale Rolle spielte dabei der Bremer Galerist Michael Hertz, der die Exklusivrechte an dem grafischen Werk von Picasso in Deutschland vertrat.

Inspiriert von Picasso: Fotografie von Bernd Schneider in „Haarige Geschichten“. Quelle: Kunsthalle Bremen/Bernd Schneider

Ergänzt wird die Schau mit der Ausstellung „Haarige Geschichten“: Weil Picasso oft Achsel-, Brust- und Intimhaaren sowie von lichtes Kopf- oder Barthaar dargestellt hat, zeigt die Kunsthalle auch Fotografien zum Thema. Selbst erklärtes Zeil des Projekts: die „Enttabuisierung von Körperbehaarung“ voran zu treiben. Tickets müssen im Online-Shop der Kunsthalle gebucht werden.

Von Stefan Arndt