Hannover

Seit Wochen haben die Museen und Galerien auf eine schnelle Wiedereröffnung ihrer Häuser nach der coronabedingten Schließung gedrängt – jetzt gehören sie wohl zu den ersten Einrichtungen, die sogar noch während der bis Ende des Monats verlängerten Beschränkungen wieder Publikum empfangen dürfen.

Nach den Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern dürften Ausstellungshäuser ab kommenden Montag wieder öffnen – sofern die Inzidenz im jeweiligen Landkreis unter 100 liegt. Besucher und Besucherinnen müssen vorab einen Termin vereinbaren und ihre Kontaktdaten hinterlegen. Sinkt die Inzidenz auf unter 50, entfallen diese beiden Vorsichtsmaßnahmen. Niedersachsen muss die Details dieser Vorgaben aber zunächst noch in einer eigenen Verordnung klären.

Gut vorbereitet auf den Neustart sind viele Museen seit Langem: Fast überall sind neue Ausstellungen eingerichtet, die bislang noch kaum jemand vor Ort gesehen hat. Mitten im Lockdown kommt es daher wohl bald zu einer erstaunlichen Angebotsfülle für Museumsfreunde: So viele neue Ausstellungen wie jetzt gab es noch nie zu sehen.

Katja Lembke, Direktorin des Landesmuseums, freut sich darauf, die „Kinosaurier“-Ausstellung endlich dem Publikum zu präsentieren. Quelle: Christian Behrens

Landesmuseum: Termin noch ungewiss

„Wir freuen uns, dass wir endlich eine Öffnungsperspektive haben“, sagt Katja Lembke, Direktorin des Landesmuseums. In ihrem Haus ist seit Anfang Dezember die Sonderausstellung „Kinosaurier“ aufgebaut, die um populäre Vorstellungen von Sauriern kreist. Bisher war die Schau, die bis Ende Mai befristet ist, fürs Publikum noch nie zu sehen.

Aus Lembkes Sicht gibt es allerdings noch einige Unwägbarkeiten: Gelten die Inzidenzgrenzen für das Land oder die Region? Wird das Land Schnelltests am Museumseingang vorschreiben? Derzeit sei das Landesmuseum noch im Gespräch mit dem Gesundheitsamt, um das Hygienekonzept zu prüfen. Dieses sieht unter anderem ein Einbahnstraßensystem und eine Begrenzung der Besucherzahl vor. „Wir wollen so schnell wie möglich öffnen, aber in der kommenden Woche wird es damit noch nichts werden“, sagt Lembke.

Kestner-Museum: Öffnung am 13. März?

Auch im Museum August Kestner (MAK) wartet eine hochkarätige und kostenintensive Sonderausstellung auf Besucherinnen und Besucher. Bei der größten Ägypten-Ausstellung, die es je in Hannover gab, steht der Gott Bes im Mittelpunkt. Da diese auch in anderen Städten gebucht ist, muss sie voraussichtlich am 11. April abgebaut werden. „Auch darum setzen wir alles daran, so schnell wie möglich wieder zu öffnen“, sagt Museumsdirektor Thomas Schwark.

Ein Problem besteht darin, dass Museumsbeschäftigte in Kurzarbeit geschickt oder in andere Abteilungen der Stadt abgestellt wurden. „Wir müssen sie erst zurückholen“, sagt Schwark. Das Hygienekonzept des MAK sieht vor, nur 30 Personen zeitgleich einzulassen; sie sollen sich telefonisch für Zeitfenster von jeweils einer Stunde vorab anmelden müssen. Außerdem gelten Abstandsregeln und Maskenpflicht, Führungen wird es nicht geben. „Wir wollen versuchen, am 13. März wieder zu öffnen“, sagt Schwark.

Die größte Ägypten-Ausstellung, die es je in Hannover gab, rund um den Gott Bes wird im Museum August Kestner wohl nur noch bis zum 11. April aufgebaut bleiben. Quelle: Tim Schaarschmidt

Überlebenskunst im Sprengel-Museum

Für das Sprengel-Museum rechnet Direktor Reinhard Spieler nicht mit einer Wiedereröffnung vor dem 19. März. Zunächst müssten die genauen Bedingungen für eine Eröffnung klargestellt werden, dann das Aufsichtspersonal aus der Kurzarbeit zurückgeholt werden. Zu sehen gibt es dann aber die Schau der Stunde: die schon seit November eingerichtete, aber noch weitgehend ungesehene Ausstellung „How to survive“.

Sprengel-Direktor Reinhard Spieler Quelle: Samantha Franson

Im Kunstverein gibt es bald Schoolwerth zu sehen

Im Kunstverein Hannover ist die Ausstellung mit den Bildern des US-amerikanischen Malers Pieter Schoolwerth seit Dezember aufgebaut, eröffnet wurde sie bisher aber nicht. Jetzt kann Direktorin Kathleen Rahn damit beginnen, die Schutzfolien von den Werken zu entfernen. „Wir sind startklar“, sagt sie, „ aber es reicht ja nicht, einfach nur die Tür zu öffnen.“ Bei den Quadratmeterbeschränkungen sieht Rahn im Kunstverein keine Probleme. Sie rechnet damit, dass viele Besucher einen „Hunger nach Kunst“ verspüren, meint aber, dass es noch dauern dürfte, bis auch Touristen wieder die Ausstellungsräume besuchen. Die Einladungskarten für die Eröffnung der Schoolwerth-Ausstellung sind bereits gedruckt, das Datum der Eröffnung wurde aber freigelassen. Wenn der Termin feststeht, werden die Karten mit Datumsaufklebern versehen und gleich versendet.

Der neue Direktor der Kestnergesellschaft, Adam Budak Quelle: Nancy Heusel

Theater warten weiter

Die Kestnergesellschaft an der Goseriede kann im März nicht öffnen – die alte Ausstellung „Kunst Handwerk“ wird gerade abgebaut; die nächste Ausstellung mit Werken von Camille Henrot und Susan Hiller soll planmäßig am 17. April eröffnet werden. Wenn die Beschränkungen für den Einzelhandel aufgehoben werden, könnte aber der neu gestaltete Büchershop der Kestnergesellschaft wieder öffnen.

Theater, Kinos und Konzertsäle können nach derzeitigen Plänen frühestens ab 22. März öffnen. Das Staatstheater hat aber schon vor einigen Tagen beschlossen, nicht vor dem 11. April wieder vor Publikum zu spielen. Zumindest für Oper und Schauspiel ändert sich durch die Beschlüsse von Mittwoch also vorerst nichts.

Von Von Stefan Arndt, Simon Benne und Ronald Meyer-Arlt