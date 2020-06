Hannover

Die neue Sonderausstellung, in der das Museum August Kestner altägyptische Steingefäße zeigt, erfordert mindestens einen zweiten Blick. „Von Weitem sehen manche Objekte aus wie Keramik“, sagt Direktor Thomas Schwark, betont aber: „Dabei sind sie etwas ganz Besonderes.“ Es geht in der räumlich überschaubaren, aber inhaltlich sehr dichten Präsentation nicht zuletzt um Zeit – darauf deutet schon ihr Titel hin: „Für die Ewigkeit!“ Die gezeigten Objekte sind bis zu 6000 Jahre alt – und doch wirken viele, als wären sie noch benutzbar.

„Stein war ein königliches Monopol“

Einerseits seien Steingefäße ausgesprochen typisch für die altägyptische Kultur, sagt Kurator Christian Loeben. Alleine 300 davon befänden sich in der museumseigenen Sammlung. Andererseits seien sie schon in ihrer Entstehungszeit sehr kostbar gewesen: „Stein war ein königliches Monopol.“ Zudem waren die Ägypter die einzigen, die seit etwa 4000 vor Christus technisch in der Lage waren, Stein so präzise zu bearbeiten, dass sich nach oben verjüngende Gefäße möglich wurden.

Einige Exponate waren noch nie öffentlich zu sehen

Schnell entwickelte sich eine große Vielfalt an Formen und Materialien, was sich im Spektrum der mehr als 100 in Hannover gezeigten Gefäße aus Tausenden von Jahren abbildet. Pandemiebedingt arbeitet das Museum in dieser Ausstellung vor allem mit dem eigenen Bestand und darin enthaltenen Dauerleihgaben, ergänzt um einige besondere, noch nie öffentlich ausgestellte Stücke aus der Cheperi Collection, einer norddeutschen Privatsammlung.

Besessen von der Ewigkeit

Die Ägypter waren von der Ewigkeit besessen. Deshalb handelt es sich beim größten Teil der Steingefäße um Grabbeigaben. Darunter herrschen solche aus Alabaster vor – dem Gestein wurden konservierende Eigenschaften zugeschrieben. Tatsächlich entwickeln viele Gefäße bei näherer Betrachtung eine zeitlose, sinnliche Schönheit. Loeben schwärmt von der haptischen Nachvollziehbarkeit der zugrunde liegenden Handwerkskunst: „Man kann Ringe spüren, die beim Bohren mit der runden Kupfersäge entstanden sind.“

Ursprünglich war geplant, drei der Originalgefäße sogar von den Besuchern betasten zu lassen. Doch derartige Vermittlungsideen sind während einer Pandemie nur bedingt umzusetzen. Also will Loeben das eine oder andere Objekt bei Kleinstführungen aus der Vitrine holen – sowie bei den geplanten Einführungen, Gesprächsrunden nach denen die Gäste die Ausstellung auf eigene Faust erkunden können. „Vieles ergibt sich über Gefühle, nicht nur über Text“, sagt Ausstellungsgestalter Sebastian Moock.

Videoguide fürs Smartphone in Vorbereitung

Im Laufe der kommenden Wochen soll noch ein Videoguide entstehen, den die Besucher auf ihren eigenen Smartphones abrufen können. Um das Fehlen einer Eröffnungsveranstaltung zu kompensieren, hat das Team beschlossen, den 80-seitigen Katalog, zugleich der erste Band in der neuen Schriftenreihe „Aegyptiaca Kestneriana“, kostenlos als PDF zu veröffentlichen. Schwark versichert allen potenziellen Besuchern: „Wir lassen Sie nicht allein mit dieser Ausstellung.“

Die Ausstellung „Für die Ewigkeit!“ ist bis zum 27. September zu sehen. Der Katalog steht ab sofort als PDF auf www.aegyptiaca-kestneriana.de zum Download bereit.

Von Thomas Kaestle