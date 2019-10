Hannover

Schon die eröffnenden Soloklänge der Duduk lassen keinen Zweifel aufkommen: Die Liebe, um die es an diesem Abend gehen soll, ist schmerzlich, unerfüllt, möglicherweise sogar tragisch. Milad Khawam entlockt dem traditionellen armenischen Blasinstrument herzzerreißende, klagende Töne der Sehnsucht – und zieht das Publikum in der voll besetzten Christuskirche damit augenblicklich in seinen Bann.

Auf dem Programm der von Danya Segal und ihrem Alte-Musik-Ensemble Musica Alta Ripa initiierten Soirée „Songs of Love“ stehen Liebesweisen aus zwei höchst unterschiedlichen Epochen und Regionen: von Henry Purcell, der im 17. Jahrhundert in England lebte, und von Künstlern des 20. Jahrhunderts aus dem arabischen Raum. Die syrisch-amerikanische Sängerin und Komponistin Dima Orsho hat alte arabische Texte selbst vertont oder vorhandene Kompositionen neu arrangiert und sie den englischen Barockstücken kunstvoll gegenübergestellt. Auf diese Weise entsteht ein Dialog jenseits von Sprache, Zeit und Raum: Gefühle wie die Liebe, das wird dabei sehr deutlich, sind universell.

Wenn Dima Orsho in ihrer satten Mezzolage singt, dann lebt jeder Ton. Ihre Crescendi und Decrescendi sind atemberaubend, ihre Innigkeit berührt zutiefst. Mit ihrer kraftvollen, bis unter die Sternenkuppel der Christuskirche tragenden Stimme vermag sie es dennoch, sich jederzeit zurückzunehmen und so den sie begleitenden Soloinstrumenten Raum zu geben. Sie singt auf Arabisch, und trotzdem verstehen die Zuhörer – auch ohne einen Blick auf die Übersetzungen – wovon sie so ausdrucksstark erzählt.

Faszinierender Countertenor

Ihr Partner in diesem Dialogkonzert ist der rumänisch-deutsche Countertenor Valer Sabadus, der mit seiner bis in die Höhe betörend klaren Stimme die Barockkompositionen Purcells zum Leben erweckt. Er macht sich diese Musik so sehr zu eigen, dass man meinen möge, er berichte dem Publikum von soeben erlebten eigenen Liebesnöten.

Das Ensemble Musica Alta Ripa, das bis auf wenige Tempounstimmigkeiten zwischen den Streichern in den schnellen Barockstücken souverän musiziert, lässt sich gekonnt auch auf die für westliche Instrumente komponierten Stücke von Dima Orsho ein. Besonders eindrucksvoll gerät deren Komposition „Wallada’s Lament“: Die stetig wiederholten, düsteren Sekundaufgänge, mit denen ihr Gesang begleitet wird, erzeugen eine zunehmend bedrohlichere Atmosphäre. Unerfüllte Sehnsucht, das wird hier hörbar, kann auch in den beginnenden Wahnsinn münden.

Musik in Ekstase

Danya Segal hat zu diesem Konzert neben Milad Khawam, der außer der Duduk auch begnadet Trompete spielt, auch Mevan Younes an der Buzuq und Hogir Göregen an den Percussions eingeladen. Göregen legt nach einem beschwingten Tanzstück von Purcell eine Soloimprovisation hin, bei der das Auge seinen Fingern nicht mehr folgen kann. Fast spielt er sich in Ekstase, und wenn man für einen Moment die Augen schließt, kann man die Derwische tanzen sehen. Keine Frage: Auch die überbordende Lebensfreude ist ein universelles Gefühl.

