Hannover

In diesem Jahr soll der August zum Wonnemonat werden. Zumindest für die Freunde der Barockmusik. Echo-Preisträgerin Danya Segal und Hannovers alteingesessenes Ensemble Musica Alta Ripa haben sich nach der langen Corona-Lockdown-Unterbrechung wieder zusammengetan für eins ihrer außergewöhnlichen Projekt. Der Titel diesmal: „Wonne“. Gespielt wird das Programm unter anderem in der Neustädter Hof- und Stadtkirche, aber auch auf Schloss Oelber, in Vechta und in der niedersächsischen Landesvertretung in Berlin.

„Wir gehen mit dem Programm wieder zu den Basics zurück, zu unseren Ursprüngen, die im Barock liegen“, erklärt Danya Segal das Konzept. Nach zuletzt eher internationalen und interkulturellen Projekten muss es auch wegen Corona ein wenig konzentrierter werden: „Wir wollen mit unseren Konzerten wieder langsam und in kleinerer Besetzung starten“, sagt Segal. Denn auch für die Musica Alta Ripa ist in vergangenen anderthalb Jahren so gut wie alles an Konzerten weggebrochen – Auftritte im Irak beispielsweise, zu denen das Ensemble mit seinem Programm „Nouruz“ eingeladen war.

Publikum zurückgewinnen

„Wir haben uns zum Teil bisher unentdeckte Werke des 18. Jahrhunderts aus Italien, Deutschland, Frankreich und England ausgewählt, um die schönste Seite der Kultur Europas um 1700 auf die Bühne zu bringen“, so Segal – dabei sind Stücke des britischen Flötenvirtuosen Robert Woodcock und zum Schluss ein Kultstück von Michel Corette, dessen Titel auch ohne Übersetzung verständlich ist: „Le Plaisir des Dames“.

Wie man über die Corona-Depression hinweggekommen ist? „Hoffen auf eine Wiedervereinigung, das Hoffen, endlich wieder live Musik machen zu können.“ Und dabei auch auf entsprechendes Publikum zu treffen. Segal ist sich im Klaren darüber, dass man das auch wieder zurückgewinnen muss. „Die Leute sind noch vorsichtig.“

Eine Rückkehr nach Hause

Die Proben sind mittlerweile gestartet. Man muss sich erst einmal zu einem Ensemble finden und sich mit den Klang seines Instruments zurechtfinden: „Das ging dann aber erstaunlich gut, wir sind eben wie eine Familie, es war wie nach Hause kommen.“ Nach dem ersten Zusammenspiel waren alle in einem „dreiwöchigen High“. Und auch Intonation und Koordination stimmten ganz schnell. Die Proben sind, mit anderen Worten, eine Wonne.

Musica Alt Ripa spielt am Freitag, 20. August, 20 Uhr, in der Neustädter Hof- und Stadtkirche. Tickets gibt es über die Website des Ensembles (www.musica-alta-ripa.de)

Von Henning Queren