Musica assoluta spielt Musik mit Walgesängen

Es ist eine besondere Art der Weltmusik: In dem Stück „Vox Balaenae (Voice of the Whales)“, das der 1929 geborenen Komponist George Crumb für drei „maskierte Spieler“ geschrieben hat, geht es um die Entwicklung des Lebens und um das Verhältnis von Mensch und Natur. Das Werk stand im Mittelpunkt eines Konzertes der Reihe „Inside 360° Grad“, die das Ensemble Musica assoluta im Tonstudio Tessmar veranstaltet.

37 Sitzplätze sind mit Abstand im Saal verteilt. In der Mitte steht ein großer Flügel. Zwei Notenständer warten auf die dazugehörigen Musiker. Trotz der Distanzen wirkt alles ganz nah. Eines der Ziele von Musica assoluta: ein Dialog mit dem Publikum. Doch zunächst herrscht minutenlange Stille. Überraschenderweise wirkt dieses Innehalten nicht wie ein Warten, sondern wie eine Erfahrung, die alle in diesem Raum teilen.

Der Mensch und die Natur

Helena Montag ist die Erste, die die Ruhe bricht. Was für eine experimentelle Herausforderung „Vox Balaenae“ für die Musiker darstellt, zeigen diverse Spielweisen, die eher unüblich sind. So zeugt Montag davon, dass ein gleichzeitiges Singen und Spielen der Flöte möglich ist. Pianistin Eugene Shong entlockt dem Flügel durch Zupfen der Saiten metallische Klänge, und Cellist Thorsten Encke, der Leiter des Ensembles, bringt mit Flageoletts die Klangfarbe auf eine sphärische Ebene. Dazu kommen Zuspielungen der titelgebenden Walgesänge: Lautsprecher lassen die meditativen Klänge der Meeresriesen erklingen.

Nicht nur diese tierischen Gesänge zeugen von dem Stellenwert der Natur in diesem Stück. Das Entmenschlichte, das der Komponist ausdrücken wollte, wird auch durch Masken der Spieler symbolisiert. Und doch entwickeln sich die Klänge, die zu Anfang eher abstrakt scheinen, immer melodischer und nahbarer. So wie die Erde bekommt auch die Musik in Crumbs „Vox Balaenae“ zunehmend menschliches Maß.

Am 4. September spielt Musica assoluta ein „Grünes Konzert“ zum Klimawandel in der Markuskirche Hannover.

