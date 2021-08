Hannover

Ob ein Musical gelingt oder nicht, hängt von so vielem ab. Die Songs, die Darsteller, die Originalität der Geschichte, die packende Handlung – das alles ist natürlich wichtig, aber es kommt auch auf die Tänzer, das Licht, die Bühne, die Kostüme, das Orchester und das reibungslose Zusammenspiel aller Beteiligten an. Es gibt so vieles, an dem ein Musical scheitern kann. Die Aufführung eines Musicals ist meist ein Wagnis – auch wenn die Musik eingängig und die Geschichte herzerwärmend ist.

Die Musical Factory Hannover, eine Gruppe um die Sängerin und Schauspielerin Julia Goehrmann, präsentiert nun eine Produktion, bei der eigentlich nur wenig schief gehen kann. Denn in „Eine Liebesgeschichte“ steht Goehrmann allein auf der Bühne und singt – begleitet nur von einem Musiker (Markus Matschkowski und Axel LaDeur im Wechsel), der an der Orgel für stampfenden Takt und mächtige Fanfaren sorgt.

Eine großartige Sängerin

Von „Ein Häuschen im Grünen“ aus „Der kleine Horrorladen“ über „Touch Me“ aus der „Rocky Horror Show“ bis zu „I Am What I Am“ aus „Ein Käfig voller Narren“ sind viele schöne und bekannte Musicalmelodien zu hören. Julia Goehrmann singt sie alle mit Herzblut und Könnerschaft. Sie ist eine großartige Musicalsängerin. Ohne viel Firlefanz und ohne ausgeklügelte Choreografie steht sie an der Seite der Bühne und singt von Sehnsucht und Leidenschaft und Hingabe und auch vom Scheitern einer Liebe.

„Eine Liebesgeschichte“: Julia Goehrmann im „Sofaloft“. Quelle: Samantha Franson

Julia Goehrmann singt Störendes einfach weg

Ihr gelingt etwas ganz Erstaunliches: Sie singt die merkwürdige Bühne im Lagerraum des Möbelhauses (rotes Sofa, Regal mit Gartenzwerg, Grünzeug) einfach weg. Sie singt die komischen Scheinwerfer, die an waagerecht aufgehängten Aluleitern befestigt sind, weg. Sie singt den Parkplatz, den man nach dem Regenschauer nur über die ausgelegten Holzpaletten passieren kann, weg. Und sie singt dieses Orgelungetüm, das die Zuschauer rumpelnd zum Mitklatschen auffordert, weg. Am Ende steht da eine Sängerin an der Rampe, die einen Traum hat. Wahrscheinlich ist es der Traum von einem großen Musical.

Die nächsten Vorstellungen sind am Freitag, 20. August, und Dienstag, 31. August, sowie am 4., 7. und 10. September. „Eine Liebesgeschichte“ steht bis zum 19. November auf dem Spielplan. Spielort ist das „Sofaloft“, Jordanstraße 26, in Hannover.

Von Ronald Meyer-Arlt