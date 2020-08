Hannover

Es ist nicht die Zeit für solche Großprojekte. Das Theaterstück „ Harry Potter und das verwunschene Kind“ wird nicht mehr in diesem Jahr in Deutschland zu erleben sein. Die Premiere wird auf den 11. April 2021 verschoben, wie der Veranstalter BB-Entertainment am Dienstag mitteilte. Bis dahin hatte man auf Aufführungen ab Oktober gehofft – ursprünglich sollte die Premiere schon am 16. März über die Bühne des aufwendig umgebauten Theaters am Großmarkt gehen. Drei Tage vorher kam der Lockdown und damit das Aus für den Spielbetrieb.

Risiko wieder gestiegen

Man habe alles versucht, um einen Weg zu finden, im Oktober spielen zu können, sagte Maik Klokow, der Produzent der Show. Doch die geltenden Abstandsregeln und die begrenzten Zuschauerzahlen ließen das nicht zu. Zudem sei die Perspektive derzeit ungünstig: „Das Risiko, den Spielbetrieb nach der Premiere wegen steigender Infektionszahlen wieder unterbrechen zu müssen, ist in den letzten Tagen deutlich gestiegen“, sagte Klokow.

Szene aus „Harry Potter und das verwunschene Kind“ bei einer Voraufführung in Hamburg im März. Quelle: Manuel Harlan

Bis zur ursprünglich geplanten Premiere im März hatte das Unternehmen nach eigenen Angaben bereits 300.000 Tickets verkauft. Rund die Hälfte davon sei bisher zurückgegeben worden – nun hofft man, dass es nicht noch mehr werden: Wer eine Eintrittskarte hat, soll einen Gutschein für eine spätere Vorstellung bekommen. Wegen der großen Anzahl werde die Bearbeitung aber etwas Zeit in Anspruch nehmen, teilte BB-Entertainment mit.

Später in Deutschland: Das Erfolgsmusical „Hamilton“ (hier am New Yorker Broadway) soll frühestens im Herbst 2021 nach Hamburg kommen. Quelle: Stephanie Ott/dpa

Premieren werden verschoben

Auch der übrige Musical-Betrieb in Hamburg ist durch Corona erheblich gestört. So hat die Produktionsfirma Stage Entertainment die ursprünglich für diesen Herbst angedachte Deutschlandpremiere von „ Hamilton“ um ein Jahr verschoben, wie aus einem aktuellen Casting-Aufruf des Unternehmens hervorgeht. Das Stück erzählt die Geschichte des ersten Finanzministers der USA, Alexander Hamilton, und ist mit Abstand der größte Musicalerfolg der vergangenen Jahre.

Auch die Premiere von „Wicked – Das Musical“ hat Stage Entertainment auf 2021 verschoben: Sie soll nun im Mai über die Bühne gehen. Dafür wird die Spieldauer eines anderen Stücks erheblich verlängert: „Tina – Das Tina-Turner-Musical“ soll nun bis Oktober 2021 in Hamburg zu sehen sein.

