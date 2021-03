Hannover

Wie wird man Komponistin? Bei Snezana Nesic hat sich ganz natürlich ergeben. „Der Akkordeonunterricht war zu langweilig, so habe ich angefangen, mit Tönen frei herumzuspielen,“ erzählt sie. Damals war sie gerade zwölf Jahre alt. Aus den ersten Fluchten in die musikalische Freiheit wird später eine Profession als Komponistin. Aber auch das Akkordeon wächst der 1972 in Serbien geborenen Musikerin doch noch ans Herz. Mit beiden Schwerpunkten wird sie nach Studien in Kiew und Hannover als Profi erfolgreich.

Workshops für junge Musiker

In Hannover, wo sie seit mehr als 20 Jahren wohnt, gründet Nesic das Ensemble Urwerk, mit dem sie vor allem neue Werke anderer Komponistinnen und Komponisten aufführt. Zudem engagiert sich im Neue-Musik-Netzwerk Musik 21: Dort hat sie jetzt die künstlerische Leitung der Nachwuchsprojekte übernommen, mit denen junge Künstler gefördert werden. „In Workshops können sie verschiedene Instrumente und Notationen kennenlernen. Es geht auch um neue Software und digitale Tools oder um Möglichkeiten, Komponiertes in visuelle Gestaltung umzusetzen“, erläutert die Komponistin Teile ihres Programms, das in diesem Jahr mit „Klangfarben“ überschrieben ist.

Nesic lehrt in Hannover und Leipzig

Als Lehrerin hat Nesic Erfahrung: An den Musikhochschulen Hannover und Leipzig unterrichtet sie Neue Musik und Komposition. Sie selbst hat ihre Stipendienzeiten in Venedig, Montreal und Rom als inspirierende Stationen erlebt. An jedem Ort suchte sie den Austausch mit der dortigen Kulturszene. Ihr Credo: „Die wertvollste Fähigkeit von guter Musik und Kunst besteht darin, zwischenmenschliche Kommunikation auf produktiv-inspirierender Weise zu stärken.“

Durch diese Offenheit spiegeln sich in ihren Werken oft die Begegnungen mit unterschiedlichen Künsten, Wissenschaften und Epochen wider – beispielsweise die Lyrik des italienischen Dichters Giuseppe Ungaretti. In Venedig verarbeitet sie die Musik der Renaissancekomponistin Barbara Strozzi und von Claudio Monteverdi – „neben Bach mein Lieblingskomponist“. Und sogar Erkenntnisse der Quantenphysik reflektiert sie in dem Werk „Impetus-Collaps-Stasis“. Philosophische Musik ist das. Kein Wunder – ihr breit angelegtes geistiges Interesse führt sie als Musikstudentin auch in philosophische und theologische Vorlesungen.

Es ist vor allem die emotionale Ausstrahlung und kommunikative Substanz ihrer Musik, die über die Grenzen der Avantgarde-Gemeinde hinaus die Menschen berühren kann. Dazu gehört auch der unerwartete Klangzauber in den stillen Momenten, die in ihrer Musik eine wichtige Rolle spielen.

Aufführung in der Neustädter Kirche

Wenig überraschend also, dass sie immer Aufträge für neue Werke bekommt. „Bis jetzt habe ich selten etwas für die Schublade komponiert“, sagt sie. Gerade hat sie zwei neue Werke fertig geschrieben. Für einen musikalischen Gottesdienst in Reihe „Bach um fünf“ am Sonntag, 7. März, um 17 Uhr in der Neustädter Hof- und Stadtkirche komponierte sie „Encounters with Bach“ für ein Kantatenensemble. Und am 9. April soll beim Hommagekonzert zum 100. Geburtstag von Astor Piazolla beim NDR in Hannover ihre „Ballade pour un fou – Cabaret Noir für Sopran und zehn Musiker“ uraufgeführt werden.

