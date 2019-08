Kai aus der Kiste: Milou & Flint

Das Singer-Songwriter-Duo Milou & Flint hat bereits im vergangenen Jahr sein zweites Album „blau über grün“ veröffentlicht, doch derzeit macht eine Single davon so eine Art heimliche Karriere: „Vor deiner Tür“. Das liegt sicher auch am guten Video zu dem Song, das voller Heimatbezug steckt. Sascha Pierro – man kennt ihn als Sänger von Marquess – hat es gefilmt; Kamera kann er auch. Im Film zum Lied spielen Barbara Milou und Flint (eigentlich: Christopher van Hal) im Laatzener „Tante Emma“-Laden von Björn Falenski und im Kiosk Rohmeyer in Hannovers Südstadt die Verkäufer, stilecht im taubengrauen Haushaltskittel. Ein Griesgram (Schauspieler Oliver Kleinfeld) kauft ein, und ein an sich nutzlos scheinendes blinkendes Holzkistchen verwandelt ihn zum netten Onkel der Nachbarschaft – Kai aus der Kiste. Das passt zum Song im Sonnenaufgangssound, der vordergründig auf harmlose Art arg niedlich scheint, hintenrum aber schlau ist.

Streichzart im Pavillon

Milou & Flint sind zwar die Band gewordene Unaufdringlichkeit, weshalb sie manchmal immer noch leicht zu übersehen sind. Allerdings darf von einem Geheimtipp schon nicht mehr gesprochen werden. Die beiden waren zu Gast bei „Inas Nacht“ ( ARD) und im „Fernsehgarten“ beim ZDF. Zwei der letzten verbliebenen TV-Orte, an denen Musik immerhin noch die beste Nebenrolle spielt.

Milou und Flint nehmen Schauspieler Oliver Kleinfeld in die Mitte. Quelle: Foto: Sascha Pierro

Nachdem Milou & Flint gerade erst ein Minigastspiel beim Sehfest auf der Parkbühne hatten, sind sie demnächst noch mehrfach in Hannover zu sehen. Beim 30-Jahre-auf-der-Bühne-Jubiläum von Matthias Brodowy am 20. und 21. September sind sie als Gäste mit auf der Bühne im Theater am Aegi. Abendfüllend gibt es ihre Songs am 2. November im Pavillon. Dafür holt sich das Duo reichlich Bandverstärkung; ein Streichquartett und Jens Eckhoff (vormals Wir Sind Helden) sind dabei. Der Vorverkauf läuft.

Musste Sehen! Hier sind die Bands zu sehen und zu hören

Alyssa Drichel – selbst ist die Frau?

Noch können Brautpaare Alyssa Drichel als Sängerin für ihre Hochzeit mieten. Garantiert: Wenn nach Brautwalzer und zwei, drei Disconummern Drichel so etwas wie John Legends „All of Me“, Ed Sheerans „Perfect“, für die Älteren „The Greatest Love of All“ von Whitney Houston oder, ja, von mir aus: „Tage wie diese“ von den Toten Hosen singt, dann werden Am Großeltern-Onkel-und-Tanten-Tisch Tränen der Rührung verdrückt. Aber wenn es nach der jungen Hannoveranerin geht, geht das nicht mehr lange so mit den Hochzeiten. Dann ist Schluss mit den Hits der anderen, dann will sie nur noch die eigenen singen.

Alyssa Drichel auf dem Cover der „Neue Welt“-Single. Quelle: Vanessa Woitenas

Kleine Schritte, große Städte

Drichel stammt aus Hildesheim, erlag irgendwann dem Sog der großen Stadt. Hannover. Und dann der noch größeren Stadt: Hamburg. Dort, bei „ DSDS“-Talent Mehrzad Marashi, hat sie ein halbes Jahr im „Forever Young“-Musical gesungen. Natürlich die Lieder der anderen. Mit der talentierten Männerbande Felix Fleischmann, Vincent Heller und Mathis Eberhardt hat Drichel jetzt den Song „ Neue Welt“ aufgenommen und ein Video dazu gedreht. Es sind Szenen einer Suche nach Freiheit, nach Liebe, nach sich selbst, etwa am Raschplatz und im Harz. Klar, wo man Freiheit, Liebe und sich selbst halt so sucht. Zum Glück ist das Video nicht ganz ernst gemeint, nicht für das große Business gedacht, sondern als guter „Hallo, hier bin ich!“-Clip für Youtube.

Ja, hallo! Das Interesse ist geweckt. Jetzt möchte man in den folgenden Songs schon ganz gern wissen, ob die Suche nach dem Selbst etwas zu Tage fördert, das die Hits der anderen aus dem Repertoire vergessen lässt.

Erkannt? Ist schon etwas länger her: James Kakande als Straßenmusiker am Fuß der Kröpcke-Uhr. Quelle: NP

Antworten, Baby! Von James Kakande

James Kakande stammt aus Manchester, er hat in London, Barcelona und Paris gelebt, er ist ein Europäer, ein Vagabund. Dass es den Sänger und Multiinstrumentalisten zum Aufnehmen neuer Songs immer wieder nach Hannover zieht, liegt wohl an dem hiesigen Komponisten und Produzenten Stavros Ioannou. Dieser hat mit Kakande schon zur Mitte der Nullerjahre das Album „My Little Red Bag“ aufgenommen, damals im Peppermint Park auf dem Expo-Gelände. Das Lied „You, You, You“ daraus wurde offizieller Teamsong der Kicker von Trinidad & Tobago beim sogenannten Sommermärchen, der Fußball-WM 2006 in Deutschland.

Badenstedt , Baby!

Jetzt war Kakande wieder hier und hat mit Ioannou neue Songs aufgenommen. Diesmal im Magic-Mile-Studio von Volker Pape in Badenstedt. Die Musik klingt, nicht zuletzt dank Kakandes karibischer Wurzeln, sehr sonnig und so gar nicht nach Badenstedt, was ja eher das Manchester unter Hannovers Stadtteilen ist. „The Answer“ ist die aktuelle, dritte Single und ein weiterer Vorbote eines Albums, das noch im Sommer erscheinen soll. Flottpop mit calypsoider Würze und einem unschlagbaren Alleweltswegweiser für alle Fragenden: „The answer is allways true, the answer is allways in you“ – die Antwort findest du immer in dir. Oder auf dem kommenden Album?

Wie Laura Lato nach Hawaii kam

Hibiscus, Baby! Laura Lato beim Videodreh auf Hawaii. Quelle: Vanessa Mona Hellmann

Film ab! Seit wenigen Tagen läuft in den Kinos die Kinder-Detektiv-Geschichte „Die drei Ausrufezeichen“. Den Titelsong und weitere Lieder des Soundtracks hat die hannoversche Sängerin Laura Lato beigesteuert. Zeitgleich macht die dritte Single ihres Albums „Kristallkind“ eine beachtliche Internetkarriere: „Schere, Stein, Papier“ heißt das Lied. Das Video dazu hat Lauras Schwester gedreht, und zwar auf Hawaii, wo sie zu Hause ist – unbezahlbare Familienbande.

Song und Album sind ebenfalls im unternehmungslustigen und investitionsfreudigen Badenstedter Magic-Mile-Studio mit angeschlossenem Plattenlabel entstanden. Als Komponisten haben Stavros Ioannou (siehe oben) und Jens Eckhoff (siehe noch weiter oben) mitgewirkt. Wenn der „Fernsehgarten“ (siehe Milou & Flint) Lato demnächst einladen sollte, würde die Karriere auf der Grenzlinie zwischen Schlager und Deutschpop unaufhaltsam durchstarten. Aber es ist nicht leicht, beim ZDF einen Fuß in die Tür zu bekommen.

Viva la Diva: Laura Latos Album-Cover. Quelle: Laura Lato

Die schönsten Lieder sind für die Jahreszeit zu kühl

Am 2. November singt Lato, die auch schon bei der 125-Jahre-Madsack-Party vor dem Anzeiger-Hochhaus auf der Bühne stand, im Lux, dem Vorzimmerclub des Capitol. Das Konzert sei besonders ans Herz gelegt, weil da die sentimentaleren, introvertierteren Nummern des Albums zu hören sein werden, die jetzt noch „für die Jahreszeit zu kühl“ sind. Der Vorverkauf läuft.

Von Volker Wiedersheim