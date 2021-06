Hannover

Auf Seite 50 steht schon wieder so ein Text, bei dem man die Luft anhält: „zehn zehen habe ich / in die tiefe zu tauchen / neun adern habe ich / mit dickerem blut // acht finger habe ich / auf der erde zu krauchen / sieben augen habe ich / aus asche und glut // sechs münder habe ich / schwüre zu hauchen / fünf zähne habe ich / für fehlenden mut // vier brüste habe ich / zur unzeit zu brauchen / drei ohren habe ich /drin pfeift laut die wut // zwei knochen habe ich / aus weichen steinen / einen atem habe ich / keinen“.

Das Gedicht trägt den Titel „was ich habe“, und es findet sich in dem Lyrikband „Geister“, den Sabine Göttel im vergangenen Jahr herausgebracht hat. Sabine Göttel? War das nicht …? Ja, war sie, ist sie immer noch: eine hannoversche Literaturvermittlerin. Zusammen mit Christina Rohwetter betreibt Sabine Göttel die Akademie Literatur & Leben, in deren Kursen man beispielsweise etwas über die Poesie der Droste-Hülshoff oder über das Schreiben im Mittelalter erfahren konnte und kann. Aber Sabine Göttel hat eben nicht nur sechs Münder und drei Ohren, sondern auch zwei Herzen, und das eine schlägt dafür, Menschen Belletristik nahezubringen – und das andere für die eigene Poesie.

33 Jahre Pause

Wobei das zweite Herz der Dichterin lange eher im Verborgenen vor sich hin pochte. Sabine Göttels erster Lyrikband hieß „Fische Fluten“ und ist 1987 im Röhrig-Verlag im saarländischen Städtchen St. Ingbert erschienen, im selben Jahr übrigens, in dem dort auch ihre Doktorarbeit über Marieluise Fleißer herauskam. Und dann war Pause. 33 Jahre lang. Warum?

Sabine Göttel betrachtet ihre Sonnenbrille, die sie in der Linken hält, während ringsum im hannoverschen Stadtpark, wo früher Gottfried Benn flanierte, Spaziergänger schlendern, Kinder juchzen, schräg hinten übt ein Chor unter freiem Himmel. „Ich habe mich immer um andere gekümmert“, sagt sie. Aber das Älterwerden (Sabine Göttel ist jetzt 60) habe wohl auch, sie lacht, dazu geführt, dass sie trotziger geworden sei. „Ich wollte jetzt mal was für mich machen.“

Sabine Göttel wurde in eine Familie kaufmännischer Angestellter in der Westpfalz hineingeboren, die Mutter stammte aus der Gegend, der Vater war als kleiner Junge 1940 mit Mutter und Bruder aus der Bukowina eingewandert. Das war eine Entwurzelung, die das Familienleben mitbestimmt hat, Sabine Göttel erzählt davon in den Gedichten „der kleine karl“ und „der große fritz“, es finden sich dort Zeilen wie: „karl greift die hand das herz zerrissen // er weiß dass männer /söhne bleiben müssen“. Oder: „der große fritz ist niemals klein / im großen treck muss er die spitze / sein des bruders vater mutters mann / des führers niemandslandsverwalter“.

Studium bei Arnfrid Astel

Die kleine Sabine lernte Klavier und Geige, wurde mit sechs angehalten, Schillers „Glocke“ auswendig zu lernen, stand auf der Bühne des Dorfgasthauses – „ein bisschen dressiert“, nennt sie das. Die Eltern, sagt sie, hätten es gern gesehen, wenn sie Musik studiert hätte, noch lieber wäre ihnen gewesen, sie hätte einen Arzt geheiratet. Sie hat beides gelassen, hat bei Arnfrid Astel in Saarbrücken Literatur studiert.

Den hannoverschen Stadtpark mag Sabine Göttel besonders, weil er sie an den Deutsch-Französischen Garten in Saarbrücken erinnert. Dort hat sie viel gelesen – Astel, Morgenstern, Storm, Claudius, die jüngst verstorbene Friederike Mayröcker war ihr ausgesprochen wichtig. Und sie schrieb.

Aber nach der Promotion stand dann anderes im Vordergrund: Nach einem Praktikum am Deutschen Theater Berlin wurde Sabine Göttel Dramaturgin am Stadttheater Hildesheim, danach am Jungen Theater Göttingen. Anschließend hätte sie nach Augsburg gehen können, entschied sich aber, bei ihrem Mann zu bleiben, den sie in Hildesheim kennengelernt hatte und der in Hannover wohnte. Das war 2004. Sie arbeitete hier und da als freie Dramaturgin. Sie baute ihre Akademie auf.

„Jetzt bin ich dran“

Dramaturgin zu sein hieß immer, die Kreativität anderer zu unterstützen. „Mit meiner Hilfe sind Dinge gut geworden.“ Das eigene Schreiben kam dabei fast notwendigerweise zu kurz. Sabine Göttel veröffentlichte ab und zu ein Gedicht in einer Zeitschrift oder Anthologie, sie schrieb drei Theaterstücke. Doch dann, vor zwei oder drei Jahren, sagte sie sich: „Setz dich hin und schreib auf, was da ist.“ Und das tat sie. Das Ergebnis war der 2020 erschienene Lyrikband „Geister“.

Ein paar der Texte darin sind alt, die allermeisten neu. Das Gedicht „verlust“ beginnt so: „im bett liegt klein / mein ungeborener großvater / herausgeschnitten / weggeweint / baumelt mir ums herz / klopft gegen die stirn / will herein und heraus / blutet zum himmel“.

Man merkt diesen Texten das Zwingende, einen Satz so und nicht anders zu schreiben, bei jeder Strophe an, ebenso die Liebe zur Sprache und die klassische Grundierung. Sabine Göttel ist streng, was die Form angeht, spielerisch im Ausdruck, geerdet, wenn sie reimt – und auch der Reime wegen sind die Gedichte so wunderbar. Es gibt wahrscheinlich Leute, die ihre Art zu schreiben für altmodisch halten. Aber sie ist schlicht zeitlos. In 20 Jahren, wenn das, was heute in der Lyrik als gegenwärtig gehypt wird, niemanden mehr interessiert, werden Sabine Göttels Gedichte nichts von ihrer Substanz verloren haben.

„Geister“: Das Cover von Sabine Göttels neuem Lyrikband. Quelle: Röhrig

An manchen Zeilen sitzt sie „halbjahrelang“, manchmal muss sie was verwerfen und nimmt ein, zwei Verse als Grundlage für Neues. Der Freitag ist inzwischen der Tag, den sie sich fürs Schreiben freihält. Sie ist mal gefragt worden, ob ihre Verse nicht Vorlagen für Songs sein könnten. Sie sagt, die Gedichte selbst sollten die Musik sein.

Manchmal, erzählt Sabine Göttel, gebe es anfänglich bloß einen Rhythmus, danach erst kämen die Wörter. Und dann, so muss man sich das wohl vorstellen, setzt sie sich am darauffolgenden Freitag hin und feilt an den Wörtern, bis die Sätze von selbst zu singen anfangen.

Sabine Göttel: „Geister“, Röhrig-Verlag, 84 Seiten, 16 Euro.

Von Bert Strebe