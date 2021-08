Das Musikfest Bremen dauert bis zum 18. September. Am 31. August spielt der Pianist Daniil Trifonov, am 2. September dirigiert Nicolas Altstaedt die Haydn Philharmonie, Solist ist Fazil Say. Konzerte mit Philippe Herrewegh sind am 9., 10. und 16. September, Teodor Currentzis dirigiert am 17. September. Insgesamt gibt es in diesem Jahr 47 Konzerte. Tickets und Infos unter Telefon (04 21) 33 66 99.

Die Niedersächsischen Musiktage dauern bis zum 2. Oktober. Unter dem Motto „Rituale“ sind 46 Konzerte geplant. Zu den Künstlern und Künstlerinnen gehören das Danish String Quartet, Cellist Maximilian Hornung und Pianist Herbert Schuch. Im Rahmen der chor.com sind in Hannover das Collegium Vocale Gent (25. September) und das Ensemble Roomful of Teeth (23. September) zu hören. Am 1. und 2. Oktober spielen Alexander Lonquich und das Münchener Kammerorchester im Funkhaus Beethovens Klavierkonzerte. Tickets und Infos gibt es unter Telefon (08 00) 456 65 40.