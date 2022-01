Aufbruchstimmung an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover: Das neue Leitungsteam hat sich gerade zusammengefunden – und fordert einen Neubau, der der ganzen Stadt als Kulturzentrum zugute kommen könnte.

Bauen für die Zukunft: Musikhochschule braucht mehr Platz – und will ein neues Haus

Masterplan 2030 - Bauen für die Zukunft: Musikhochschule braucht mehr Platz – und will ein neues Haus

Masterplan 2030 - Bauen für die Zukunft: Musikhochschule braucht mehr Platz – und will ein neues Haus