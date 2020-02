Hannover

Man braucht nur auf die Liste der Absolventen zu sehen, um zu erkennen, dass die Geschichte des Instituts zur Frühförderung musikalisch Hochbegabter, das vor 20 Jahren an der Musikhochschule Hannover gegründet wurde, eine Erfolgsgeschichte ist. Der Pianist Igor Levit etwa gehörte zur ersten Schülergeneration des IFFs, wie das Institut kurz genannt wird, und wurde an dem Haus gerade selbst zum Professor ernannt. Wer so einen Musiker geprägt hat, kann sich eigentlich nur auf die Schulter klopfen.

Alle sind Einzelfälle

Doch Martin Brauß, der sich von Beginn an im IFF engagiert hat und das Institut heute leitet, weist allen Anteil an Levits Karriere von sich. „Ich halte ihn für ein Genie“, sagt der Dirigierprofessor, „er wäre auch ohne uns geworden, was er heute ist.“ Levit ist also eine Ausnahmeerscheinung – und damit doch wieder sehr typisch für die jungen Musiker, die im Alter zwischen 13 und 16 Jahren den Weg ans IFF finden. Außer der großen Leidenschaft für Musik hat Brauß nämlich vor allem eine Gemeinsamkeit bei seinen Schülern festgestellt: „Alle sind Einzelfälle.“

Die individuelle Förderung von besonderen Begabungen hat es oft schwer in Deutschland. Ein Begriff wie Elite bekommt hier schnell einen negativen Beigeschmack. Vor 20 Jahren hatte sich der strenge Blick etwas gelockert – eine ideale Zeit für die Gründung des IFFs. Die Initiative dazu ging von dem Pianisten Bernd Goetzke aus. „Er hat die Zeichen der Zeit erkannt und die Gelegenheit genutzt“, sagt Brauß. Heute, glaubt der Direktor, würde ein Institut wie seins nicht mehr neu gegründet werden: „Die Förderung von Spitzentalenten steht nicht mehr so weit oben auf der politischen Agenda.“

Gefahr durch geistige Unterernährung

Für Brauß aber ist sie schlicht eine Notwendigkeit: Begabte Kinder seien häufig in einer Dauerkrise, wenn sie „geistig unterernährt“ blieben – richtige Förderung sei für sie also auch konkrete Lebenshilfe. Das Drama des begabten Kindes: Die Hochschullehrer, die fast alle am IFF unterrichten, kennen das Problem häufig aus ihrer eigenen Kindheit.

Neben diesem pädagogischen Ethos gibt es aber noch eine weitere Motivation, sich im IFF zu engagieren, das 2004 noch durch eine Vorklasse für Acht- bis Zwölfjährige ergänzt wurde: „In der Ausbildung sind viele Nationen an uns vorbeigezogen“, sagt Brauß. Das IFF wollte das ändern und wurde damit zum bundesweiten Vorbild: Inzwischen gibt es an fast jeder Musikhochschule Angebote für Kinder und Jugendliche. Der Pionier Hannover allerdings hat seine Zugkraft nicht verloren: Rund 60 junge Musiker, die zum Teil jedes Wochenende weite Anreisen aus München, Stuttgart oder Dresden auf sich nehmen, studieren derzeit an dem Institut.

Keine Chance? Kein Problem!

Eine konfektionierte Ausbildung wie etwa in China, das viele versierte Musiker hervorbringt, gibt es in Hannover allerdings nicht. Drill hält Brauß für ungeeignet – er setzt lieber auf Geduld. „Wer wie bei uns bis zu drei Stunden am Tag übt, hat in einem Leistungswettbewerb keine Chance gegen jemanden, der acht Stunden täglich übt, wie es oft in China vorkommt“, sagt er. Im echten Konzertleben aber würden sich die Maßstäbe, die für einen Wettbewerb gelten, verschieben. Dann könne die Stunde derjenigen schlagen, die viel Raum gehabt haben, ihre Talente zu entfalten.

Das müssen nicht einmal zwangsläufig gerade die Talente sein, die die Kinder zuerst ans IFF geführt haben. Das Institut macht nicht unbedingt aus guten Klavierspielern große Pianisten – mit seinen vielfältigen Angeboten kann es auch zu einem Transferraum werden, in dem etwa aus einer Instrumentalistin eine Dirigentin wird.

In diesem Sinne ist Joana Mallwitz „ein typisches IFF-Kind“ gewesen, sagt Brauß. Die Hildesheimerin hat erst an der Hochschule das Dirigieren entdeckt – und in dieser Disziplin eine eindrucksvolle Karriere gestartet. Im vergangenen Jahr wurde Mallwitz, die derzeit Generaldirektorin in Nürnberg ist, bei einer bundesweiten Kritikerumfrage erstmals vor allen männlichen Kollegen zur besten Dirigentin des Jahres gewählt.

Leidenschaftliche Konzertbesucher

Und natürlich werden nicht alle musikalisch Hochbegabten auch wirklich Profimusiker. „Wenn der eine oder andere am Ende einen anderen Beruf ergreift, ist das auch gut“, sagt Brauß. Einzelfällen wie Levit und Mallwitz stehen so auch mal Absolventen gegenüber, die Zahnarzt oder Anwalt werden – und leidenschaftliche Konzertbesucher. Der IFF-Direktor findet auch das extrem wichtig. Denn was nützt der beste Musiker ohne Zuhörer?

