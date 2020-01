Hannover

Die Apokalypse – nach Olivier Messiaens Empfinden muss sie greifbar nahe gewesen sein, als er 1939 zum Kriegsdienst eingezogen wurde und 1940 in deutsche Kriegsgefangenschaft geriet. Während der neun Monate, die er im Stammlager VIII A in Görlitz verbringen musste, komponierte er sein „Quatuor pour la Fin du Temps“, das „Quartett für das Ende der Zeit“. Die ungewöhnliche Besetzung – Klavier, Violine, Violoncello und Klarinette – ergab sich aus den Instrumenten, die die gemeinsam mit Messiaen inhaftierten Musiker spielten. Der Komponist selbst übernahm den Klavierpart, als das Quartett am 15. Januar 1941 vor etwa 400 Kriegsgefangenen uraufgeführt wurde.

Unglaubliche musikalische Leistungen

Dieses von der Apokalypse des Johannes inspirierte und vom tiefen Glauben Messiaens zeugende kammermusikalische Meisterwerk erklang nun im Rahmen eines Konzertes in der Musikhochschule Hannover. Die vier ausführenden Professoren – Ulf Schneider an der Violine, Leonid Gorokhov am Cello, Johannes Peitz an der Klarinette und Roland Krüger am Klavier – leisteten dabei schier Unglaubliches. Die Partitur an sich ist mit ihren eigenwilligen Modi und Polyrhythmen Herausforderung genug. Aber wie Peitz seine Klarinettentöne aus dem Nichts entstehen ließ und dann auf einem langen Atem bis in ein sattes Forte anschwellen ließ, wie die beiden Streicher bis in die obersten Flageolettelagen lupenrein intonierten, wie Krüger dem – aufgeklappten – Steinway das zarteste Pianissimo entlockte: Das war ganz großes Kino.

Stipendiatin am Flügel

Den nicht minder atemberaubenden ersten Teil des Konzertes gestaltete Yukyeong Ji mit Auszügen aus Messiaens „Vingt Regards sur l’Enfant Jésus“. Der 1944 entstandene Zyklus darf als eines der zentralen Klavierwerke des 20. Jahrhunderts gelten und steht mit seinen komplexen Klängen, unumkehrbaren Rhythmen und deutlich erkennbaren Vogelstimmen beispielhaft für den Stil des Komponisten. Wie ihre Kollegen stellte auch Ji eine faszinierende Variabilität in ihrem Spiel unter Beweis. Souverän beherrschte sie die Klaviatur, von sphärisch-kontemplativen Klängen bis hin zum Toben des Gotteswortes, das alles hinwegzufegen vermag.

Ji, die in der Klasse von Krüger studiert hat, hat inzwischen selbst einen Lehrauftrag an der Musikhochschule und ist Stipendiatin des Dorothea-Erxleben-Programms zur Qualifizierung von Frauen für eine Professur an künstlerisch-wissenschaftlichen Hochschulen.

Das „Quatuor pour la Fin du Temps“ ist wieder am 21. Februar bei einem Konzert der Kammermusikgemeinde Hannover mit einem Ensemble um die Klarinettistin Sharon Kam zu hören.

Von Juliane Moghimi