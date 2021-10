Hannover

Hannover bekommt eine zweite bedeutende Musikmesse. Nach der Chor.com, dem größten Branchentreffen der europäischen Vokalszene, das gerade zum zweiten Mal in der Stadt zu erleben war, wird vom kommenden Jahr an die noch größere Classical:Next in Hannover ausgerichtet. Seit 2015 war die Messe, die alljährlich Fachbesucher aus mehr als 45 Ländern anzieht, in Rotterdam angesiedelt, davor kurzzeitig in München und Wien. Die erste hannoversche Ausgabe ist für die Zeit vom 17. bis zum 20. Mai 2020 geplant. Die Eröffnung soll in der Staatsoper stattfinden, weitere Veranstaltungsorte sind das Schauspiel und das Kongresszentrum HCC.

Chance für die Musiker der Stadt

„Wir freuen uns, mit der Classical:Next das führende Branchentreffen im Bereich der klassischen Musik in Hannover willkommen zu heißen“, teilte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) am Freitag mit. Die Musikschaffenden der Stadt würden damit die Möglichkeit bekommen, sich einem internationalen Fachpublikum zu präsentieren und sich zu vernetzen. „Wir setzen damit einen wichtigen Punkt des Kulturentwicklungsplans um und bringen den internationalen Austausch für unseren Musikstandort voran.“

Die Messe wendet sich an Veranstalter, Ensembles, Plattenlabels, Tonstudios und weitere Akteure der klassischen Musikwelt. Wegen der Pandemie wurde die ursprünglich für diesen Monat geplante Ausgabe abgesagt, es gibt wie auch schon 2020 nur eine abgespeckte digitale Ausgabe. Üblicherweise besteht das Programm ansonsten aus drei Säulen: Neben einem Ausstellungsbereich gehört dazu ein umfangreiches Konferenzprogramm mit Workshops und Vorträgen. Im sogenannten Showcase-Festival gibt es schließlich zahlreiche Kurzkonzerte, die auch einem allgemeinen Publikum offenstehen.

Von Stefan Arndt