Hannover

Klaas Stok, der Leiter des NDR-Chores, lässt seinen Sängern beim Dirigieren viel Raum. Während des Eröffnungskonzertes der chor.com in der Neustädter Hof- und Stadtkirche schlägt er die Takte nicht bis in die letzte Note aus, gibt nicht jedes gestalterische Detail vor, sondern vertraut über weite Strecken auf die Musikalität seines Chores.

Die Rechnung geht fast vollständig auf: Mit „Die Kunst der Motette“ gelingt dem Profi-Ensemble aus Hamburg ein nahezu makelloser Auftakt des Chorfestivals, der live im Radio übertragen wird. Nur an wenigen Stellen ist in den doppelchörigen Motetten von Johann Sebastian Bach die Intonation nicht ganz lupenrein, fallen bei Johannes Brahms‘ „Warum ist das Licht gegeben“ und den „Drei Fest- und Gedenksprüchen“ einzelne Sopranstimmen aus dem Gesamtklang der Stimmgruppe heraus.

Lehrgang für junge Dirigenten

Vertrauen in den Chor haben – das ist auch eine der zentralen Botschaften, die der Chordirigent Georg Grün in seiner Masterclass vermittelt. Im Rahmen der Chor.com unterrichtet er mehrere Tage lang junge Kollegen in den Feinheiten des Berufs. Dirigieren dürfen sie das Hannoversche Ensemble Collegium Vocale, dessen Leiter Florian Lohmann derweil in der Stimmgruppe der Tenöre mitsingt.

Am Freitagnachmittag ist ein junger Chorleiter aus Süddeutschland an der Reihe. Er probt „Ave maris stella“, eine komplexe achtstimmige Motette des zeitgenössischen Komponisten Michael Ostrzyga. Grün bricht immer wieder ab, gibt Tipps zur Verbesserung der klanglichen Balance und Intonation. Dabei wird deutlich, wie stark das Dirigat selbst bei einem Spitzenchor wie dem Collegium Einfluss auf die klangliche Qualität nimmt.

Liebesnöte aus den verschiedenen Zeiten

Perfekt aufeinander eingestimmt sind Jörg Straube und der Norddeutsche Figuralchor, die ebenfalls am Eröffnungsabend konzertieren. Sie laden die Zuhörer zu einem aufregenden musikalischen Dialog ein: Olivier Messiaens „Cinq rechants“ aus dem Jahr 1948 stehen vier Renaissance-Madrigale von Don Carlo Gesualdo da Venose aus dem 16. Jahrhundert gegenüber. Dabei verschwimmt der Kontrast zwischen den zwölfstimmigen, atonal-schwebenden Klängen aus der Neuzeit und der fünfstimmigen, immer wieder von chromatischen Läufen und unerwarteten Tonartwechseln geprägten Alten Musik immer mehr. Beide Zyklen haben etwas Surreales, und der Figuralchor singt die Liebesnöte aus den verschiedenen Zeiten in betörender klanglicher Klarheit.

Mit dem Fahrrad von Konzert zu Konzert

An diesem ersten Konzertabend gerät der Zuhörer allerdings auch in das Dilemma, das zwangsläufig entsteht, wenn mehr als 30 Konzerte an nur vier Abenden laufen: Zu Felix Mendelssohn Bartholdys „Te Deum“, das im zweiten Teil des anspruchsvollen Programms in der Marktkirche erklingt, kann nicht bleiben, wer auch den letzten musikalischen Höhepunkt des Abends miterleben möchte.

Denn nur eine Stunde nach Beginn des Konzertes mit dem Figuralchor betritt Anne Kohlers Ensemble Pop-Up im Kulturzentrum Pavillon die Bühne. Mit dem Fahrrad – und wohl nur so – ist es gerade so zu schaffen: Raus aus der Marktkirche, während der Figuralchor auf die Orgelempore steigt, und mit dem Einläuten in den Großen Saal im Pavillon. Der kleine Sprint wird jedoch belohnt mit einem charmanten Programm des Studentenchores aus Detmold, der in beeindruckender klanglicher Vielfalt Hits der Vocal-Pop-Szene darbietet. Dabei überzeugen die 30 Sängerinnen und Sänger nicht nur bei rhythmisch-exaltierten Stücken wie „Bang Bang“ von Jessie J. Auch die leisen, feinen Töne, wie sie etwa bei dem modernen Jazz-Evergreen „Here’s to Life“ gefordert sind, liegen dem Ensemble bestens.

Erste Chor.com in Hannover bietet 180 Workshops

Die Chor.com, die nach vier Durchläufen in der Gründungsstadt Dortmund nun zum ersten Mal in Hannover stattfindet, ist jedoch nicht nur ein Konzertfestival, sondern dient vor allem der Weiterbildung von Chorleitern. Entsprechend vielseitig sind die insgesamt 180 Workshops konzipiert, in denen die Fachteilnehmer mit Profis aus verschiedenen Sparten in den Austausch treten.

Das Spektrum reicht dabei von Alter Musik bis zum Beatboxing für Pop-Chöre, und in den Pausen wird über die Ausstellerfläche flaniert, um nach den Neuerscheinungen der Musikverlage zu schauen.

Irischer Folksong zum Wachwerden

Zum Start in den arbeitsreichen Tag gibt es morgens um halb neun im Foyer des HCC einen Morgengesang mit dem britischen Dirigenten Simon Halsey, der ansonsten – ebenso wie Georg Grün und Anne Kohler – eine Masterclass für Chordirigat unterrichtet. Zum Wachwerden hat er einen irischen Folksong in einem Arrangement für einstimmigen Chor und Klavier mitgebracht.

Wie man Körper, Atmung und Stimme optimal in Einklang bringt, davon berichten Tobias Schlosser und Sarah Meyer in ihrem Workshop. Die beiden Stimmtrainer arbeiten nach der Schlaffhorst-Andersen-Methode, einem vor gut 100 Jahren entwickelten ganzheitlichen Konzept, das für eine gesunde und leistungsstarke Stimmfunktion sorgen soll. 90 Minuten lang wird hier gemeinsam durch den Raum gegangen, geatmet, auf Vokalisen getönt, und tatsächlich: Je mehr man sich auf diese besondere Form der Körperwahrnehmung einlässt, desto tiefer wird die Atmung und desto freier schwingt die Stimme. Das passt zu dem Spruch, der auf einer Chortasche prangt, die man im Ausstellerbereich käuflich erwerben kann: „Singen ist Ausatmen in schön.“

Chor.com wird 2021 und 2023 in Hannover fortgesetzt

Fans der Vokalmusik können sich freuen: Nachdem sich die Stadt Hannover mit ihrer lebendigen und vielfältigen Chorszene aktiv um die Chor.com bemüht hat, sind nun auch die nächsten Messen in den Jahren 2021 und 2023 bereits fest hier eingeplant.

