Hitzacker

Am Sonnabend beginnen die Sommerlichen Musiktage in Hitzacker. Unter dem Motto „grenzenlos“ treten bei dem bundesweit ältesten Kammermusikfestival Künstler auf, die Grenzen überwinden und Menschen verbinden. Dazu gehörten etwa der Geiger Gidon Kremer und der britische Cellist Steven Isserlis. Vom 27. Juli bis zum 4. August sind an der Elbe renommierte Komponisten wie Aribert Reimann, Enno Poppe und Steffen Schleiermacher mit ihren Werken und auch persönlich zu Gast, teils mit Uraufführungen.

Zu einem „Stimmentag“ am 30. Juli wird Ministerpräsident Stephan Weil erwartet. Dabei soll 30 Jahre nach dem Fall der Mauer die Liederwelt der DDR erkundet werden. Dazu gehöre auch aus heutiger Sicht „Gruseliges“, etwa Massenlieder wie „Die Partei hat immer Recht“, sagte Intendant Oliver Wille in einem Interview.

DDR-Fokus soll provozieren und zur Diskussion anregen

Wille erwartet Reaktionen zwischen Kritik und Nostalgie, wenn neben Sängern wie dem Bariton Roman Trekel und der Sopranistin Annette Dasch Studierende der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover unter der Überschrift „Unsere DDR“ auftreten. „Ich möchte auch provozieren und erreichen, dass es eine Auseinandersetzung durch künstlerische Impulse gibt in Zeiten, in denen man wieder über Grenzen in und um Europa diskutiert.“ Der Geiger und Professor für Streichkammermusik in Hannover ist seit 2016 Intendant des Festivals, das in seinem 74. Jahr unter dem Motto „grenzenlos“ unter anderem die Öffnung der innerdeutschen Grenze vor 30 Jahren zum Thema macht.

Studenten haben eingängige Stücke wie „Die Partei hat immer Recht“ aufgearbeitet

Die hannoversche Musikhochschule habe das DDR-Liedgut auch wissenschaftlich aufgearbeitet, sagte Wille. „Der erste Zugriff auf Musik ist immer intuitiv. Man nimmt ein Musikstück, schaut es sich an und probiert, aber dann beginnt das Reflektieren, hoffentlich.“ Die Studierenden seien bei Einüben der eingängigen Melodien zunächst durchaus begeistert gewesen. „Alle fanden es plötzlich toll, und genau das ist es, was die früher ausgenutzt haben.“ Diesen Mechanismus gelte es zu hinterfragen.

Festival an der ehemaligen innerdeutschen Grenze

Für das Festival liege die Auseinandersetzung mit der Geschichte nahe, sagte Wille. „Hier vom Konzertsaal in Hitzacker schaut man auf die Elbe, man schaut in den Osten. Früher sah man auch die Grenzpatrouillen, die auf dem Fluss hin- und herfuhren.“ Die „Sommerlichen Musiktage“, die 1946 mit Hauskonzerten begonnen hätten, seien auch durch Mittel der Zonenrandförderung erst zu einem international wahrgenommenen Festival geworden.

Komponist Clemens von Reusner führt Stück in altem Kaufhaus auf

Unter den rund 30 Konzerten und weiteren Veranstaltungen findet sich auch eine Busfahrt, die unter anderem nach Dömitz östlich der Elbe führe, sagte Wille. In einem früheren Kaufhaus aus dem Jahre 1926 werde ein elektroakustisches Stück aufgeführt, das der im Wendland lebende Komponist Clemens von Reusner aus Klängen der Elbe eigens für die Sommerlichen Musiktage komponiert habe.

Von Karen Miether