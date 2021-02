Hannover

Man kann schon ahnen, was der Minister eigentlich sagen wollte: Der Mann hat furchtbar genervt. Aber Björn Thümler (CDU), in der niedersächsischen Landesregierung für die Kultur zuständig, formuliert das etwas anders: Der „Hartnäckigkeit“ von Oliver Wille sei es zu verdanken, dass es bei den Sommerlichen Musiktagen Hitzacker im vergangenen Jahr trotz Corona Konzerte mit Publikum geben konnte.

Thümler hat sich jetzt bei einer digitalen Pressekonferenz zur Vorstellung des diesjährigen Festivalprogramms geäußert. Er wurde vom Musiktage-Intendanten Wille zur Teilnahme eingeladen. „Wir haben uns ja nie gestritten“, sagt der Minister versöhnlich, „wir haben zusammen Lösungen gefunden.“

Die ersten Konzerte

Tatsächlich hat Wille im vergangenen Jahr immer wieder auch öffentlich die zuständigen Politiker kritisiert, die bei der Lockerung des damals geltenden Aufführungsverbots zögerten und damit sein Festival gefährdeten. Wille forderte und wetterte so lange, bis sein sorgfältig ausgearbeitetes Hygienekonzept schließlich gerade noch rechtzeitig anerkannt wurde: Bei den Sommerlichen Musiktagen waren so nach langen Monaten der Stille Anfang August wieder die ersten Livekonzerte zu erleben.

Die Rückkehr der Livemusik: Konzert mit Bomsori Kim und Thomas Hoppe bei den Sommerlichen Musiktage Hitzacker 2020. Quelle: Kay-Christian Heine/SMH

Damit erfüllte sich auf eine besondere Weise der allgemeine Anspruch des traditionsreichen Festivals, an den Thümler beim Gespräch auch erinnerte: Die Musiktage, die alljährlich hochkarätige Veranstaltungen ins ländliche Hitzacker bringen, sind inzwischen ein wichtiges Vorbild für viele andere Veranstalter.

Studien und Verordnungen

Bei der Programmvorstellung für die bevorstehende 76. Ausgabe, die unter dem Motto „Schubert. jetzt!“ steht und vom 31. Juli bis zum 8. August geplant ist, zeichnet sich nun schon wieder ein Feld ab, bei dem die Musiktage Vorreiter werden könnten: die Schachbrettbelegung.

Dabei geht es um eine Sitzordnung, bei der im Publikum je ein Platz besetzt und einer freigelassen wird. In den Reihen davor und dahinter wird das jeweils versetzt gehandhabt, sodass jeder Besucher und jede Besucherin vor, neben und hinter sich einen freien Platz hat. Die Platzkapazität eines Saals kann so immerhin zur Hälfte ausgenutzt werden.

Doch obwohl inzwischen verschiedene Studien diese Sitzordnung als pandemisch unbedenklich eingestuft haben, ist sie in dieser Reinform in den Öffnungsszenarien des Landes nicht vorgesehen. Auch bei günstiger Entwicklung der Infektionszahlen sollen demnach nicht so viele Menschen in einen Saal gelassen werden. Wille aber plant trotzdem mit der Schachbrettbelegung: Der nächste Konflikt mit Thümler ist programmiert. Der Kartenvorverkauf hat jedenfalls noch nicht begonnen.

Land will Festivals Planungssicherheit geben

Sicherer als die Anzahl der möglichen Besucher ist derzeit die Auswahl der Künstler, die in Hitzacker auftreten sollen: Unter anderem sind Cellist Mischa Maisky, die Geigerin Antje Weithaas und ihr Kollege Christian Tetzlaff sowie die Pianisten Lars Vogt und András Schiff angekündigt. Und die Streicher des Auryn Quartetts werden nach langer, sehr erfolgreicher gemeinsamer Karriere in Hitzacker eines ihrer letzten Konzerte geben.

Damit diese Ausgabe der Musiktage nicht die letzte sein wird, hat Minister Thümler ein Förderprogramm angekündigt, das Festivals trotz möglicher künftiger Sparmaßnahmen Planungssicherheit für die Jahre 2022 bis 2024 geben soll. In dem Punkt dürfte er mit Wille wieder einer Meinung sein.

Von Stefan Arndt