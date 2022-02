Hitzacker

Von Bach über Debussy bis „Metallica“, auf dem Cembalo, Konzertflügel oder dem Spielzeugklavier: In ihrer 77. Ausgabe wollen die Sommerlichen Musiktage im wendländischen Hitzacker vom 30. Juli bis zum 7. August die stilistische Bandbreite der Kammermusik vom Barock bis in die Jetztzeit ausloten. Deutschlands ältestes Festival für klassische Musik in kleiner Besetzung steht in diesem Jahr unter dem Motto „Zeit.Räume“. Es präsentiert unter anderem international renommierte Künstler wie die US-amerikanische Bratschistin Kim Kashkashian, den britischen Tenor Ian Bostridge und den französischen Pianisten Pierre-Laurent Aimard.

Das Festivalmotto kreise um die Frage, welchen Zeitbegriff und welche Räume Kulturveranstaltungen bräuchten, erläuterte Intendant Oliver Wille bei der Programmvorstellung am Mittwoch. Geplant worden sei das Programm 2020 unter den Vorzeichen der Corona-Pandemie. Zwei Jahre später habe das Motto weiter an Aktualität gewonnen. Corona habe einerseits zu einer Entschleunigung des Lebens und einem fruchtbaren Ausstieg aus Routinen geführt, andererseits aber auch viele Künstler verstummen lassen.

„Seit jeher ein Ort des Aufbruchs“

Die bevorstehende Saison des 1946 gegründeten Festivals gleiche einem Neustart, was bestens zum Geist der Sommerlichen Musiktage passe: „Unser Festival ist darin geübt, seit jeher ein Ort des Aufbruchs und der Erfindung zu sein“, betonte Wille, etwa mit Blick auf jährliche Uraufführungen und Debüts von Nachwuchskünstlern.

Festival mit Avantgarde-Anspruch

Ihren Avantgarde-Anspruch wollen die Sommerlichen Musiktage in diesem Jahr unter anderem mit der Eröffnungsproduktion „Kokon“ untermauern, die Slam Poetry, zeitgenössischen Tanz, Performance, Schlagzeug- und Streichquartett-Klänge miteinander verbindet. Eine vom Festival beauftrage Arbeit der britischen Komponistin Rebecca Saunders und ihres deutschen Kollegen Enno Poppe will ebenfalls neue Klangräume erschließen.

Lesen Sie auch Warum die Musiktage Hitzacker 2021 vorbildlich durch die Pandemie gekommen sind

Eine Festivalbühne mitten im Konzertsaal

Ein Novum ist auch die inzwischen in der Mitte des Konzertsaales platzierte Festivalbühne, die dem Publikum nach Angaben von Festivalintendant Wille, „ein besonders intimes Raumgefühl und akustisches Erlebnis“ beschert. Im ersten Pandemiejahr als Notmaßnahme konzipiert, um den Abstandsregeln zu entsprechen, soll die neue Sitzordnung dauerhaft Bestand haben.

Von epd