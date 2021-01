Hannovers Musikszene geht ins zweite Corona-Jahr. Auf den Bühnen der Stadt ist weiter Totentanz, aber im Web gibt es Lebenszeichen per Video. Regelmäßig durchforsten wir Youtube und Co. und tragen hier unsere Fundstücke zusammen. Mit Hinguckern von Yunus, Me & Ms Jacobs, John Winston Berta, Julia Scheeser und anderen.