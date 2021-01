Hanover

Es hilft ja nichts. Die Livemusikbühnen der Stadt sind dicht. Immer dringender stellt sich die Frage: Wenn sie denn wieder öffnen könnten, wer ist dann überhaupt noch da, um wieder zu öffnen? Streamingdienste sind derweil die einzige Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen. Und da passiert viel. Und wer nicht nur von sich hören lassen, sondern sich auch zeigen will, der macht Videos. Im lockeren Monatsrhythmus tragen wir unsere Lieblingsfundstücke zusammen. Erstmalig waren wir für dieses Jahr bei Youtube und Co auf Streifzug – hier ist unsere „musste sehen!“-Liste. Wärmste Empfehlung: Kopfhörer und eine gute halbe Stunde Zeit nehmen, um alles durchzuhören.

Yunus: „Alles, was ich will“

Der Rapper, Poetry-Slammer und studierte Klassikbratscher Yunus eskaliert: „Alles, was ich will, ist, dass es dir so schlecht geht wie mir“, ist ein grantiger Rant, der eine Spur zu schlau ist, um wirklich üble Laune zu machen. Das Video ist nordisch bei Nature, mit Watt, Vollkontakt-Minigolf und springenden Schafen.

Trees On Concrete: „Up To You“

Lea Wessel und Arkon David bilden das zuletzt eher veröffentlichungssparsame Duo Trees On Concrete. Jetzt gibt es den Song „Up To You“ (mit Drums von WEZN-Trommler Paul Richter). Im Video wird am Lindener Hafen und in Hamburg getanzt, unter anderem am Eichbaumsee. Sängerin Wessel zählt zu den Organisatorinnen der Pop-, Klassik- und Schauspiel-Cross-over-Sessions „Raw & Nutritious“ im Kulturpalast – eine der Off-Mainstream-Veranstaltungsreihen, die seit dem öffentlichen Kultur-Black-out im März 2020 so schmerzlich vermisst wird.

Vinter: „Together My Love“

Funfact: Nicola Kilimann hat ihren Künstlernamen Vinter einer Ikea-Dekoserie entliehen. Aber der Stil ist eine sehr elegante Eigenkreation. Den neuen Song „Together My Love“ hat sie zusammen mit Lars Erhardt von der „Tonwäscherei“ produziert. Die herrlich herbstliche Ballade stellt die Frage, warum es mit der großen Liebe nicht geklappt hat. Vinter hat eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne gestemmt: Auch ohne die coronabedingt fehlenden Konzerteinnahmen ist also im Frühjahr irgendwann mit dem Erscheinen des geplanten Albums zu rechnen.

Tim Nicklaus Trio: „Dressur“

Schon gewusst? Hannovers wichtigster Jazz-Außenposten liegt in Gehrden – in Hervé Jeannes D-Room-Studio. Dort hat das Tim Nicklaus Trio mit dem namensgebenden Schlagzeuger, Bassist Johannes Keller und Pianist Malte Winter jetzt den Song „Dressur“ eingespielt. Und die Video-Crew „Stabil und Grazil“ hat das Ganze gleich in einem beeindruckend schönen Video festgehalten und ihrer „LaMosiqa“-Reihe veröffentlicht – ein Kleinod!

Lukas Dolphin : „Here & Now“

Der hannoversche Singer-Songwriter mit der besonderen Ader für schwerelose Lieder hat den Song „Here & Now“ aufgenommen. Die typische Dolphin’sche Sound-Signatur: melancholische und zugleich schwerelose Akkorde und Melodien gepaart mit kalenderunabhängiger T-Shirt-Wetter-Rhythmik. Das dazu bestens passende Video hat die Eyewerk-Crew auf Bamans Hof bei Rothenburg/ Wümme aufgenommen.

Julia Scheeser: „Wo noch niemand war“

Julia Scheeser singt erneut einen großen Disney-Cartoon-Song: „Wo noch niemand war“ aus „Frozen 2“. Zuvor war die aus der Nähe von München stammende und nun in Hannover studierende Sängerin schon in den Kino-Versionen von „Aladdin“, „Die Schöne und das Biest“ sowie „Cats“ zu hören. Besonderheit dieser Produktion: Das Moscow Bow Tie Orchestra hat das Arrangement des hannoverschen Pop-Dozenten Raphael Thöne in Russland eingespielt, Scheeser dann ihren Part im hiesigen Tessmar Tonstudio dazu aufgenommen. Fulminant!

Ventura : „Keep rockin’ Julia“

Die beiden Terry-Hoax-Musiker Martin Wichary und Kai Schiering im Trio mit Tommy Krammling. T-Shirt-und-Jeans-Rock, rough, direkt, ohne Schnörkel. Das Video zu „Keep rockin’ Julia“ ist eine Schnipsel-Collage mit ganz viel Hannover-Road-Movie-Szenen und dem authentischen Beigeschmack von Probenraum-Siff. Einsteigen, anschnallen, gute Fahrt!

June Coco : „Métamorphoses“

Die Sängerin June Coco gehört hier eigentlich nicht hin. Und irgendwie doch. Sie lebt in Leipzig. Aber im März 2020, ganz wenige Tage vor dem Lockdown, war sie ohnehin in Hannover und hat den Besuch genutzt, um im Produktions-Studio der Brüder Claudio und Christian Lanz eine Liveperformance für ein Video aufzunehmen. Das Studio ist beileibe nicht das größte, nicht das berühmteste der Stadt, aber die Lanz-Brüder haben dieses rare Grotrian-Steinweg-Piano mit von innen rot beleuchtetem Dekolleté, was schon mal ein Hingucker ist. Und ihr Verhältnis zu historischen Edelmikrofonen ist spielt an der Grenze zwischen Passion und Obsession. Dieser Song ist eine absolute Sound-Delikatesse.

John Winston Berta : „Shine“

John Winston Berta gilt vielen in Hannovers als das aktuelle Pop-Wunderkind der Stadt. Hier singt er, und er spielt Gitarre – obwohl er eigentlich an der Musikhochschule Pop-Schlagzeug studiert. Die Session mit dem Song „Shine“ war allerdings eine spontane Aktion mit Zeitdruck (wegen des speziellen Lichts mit tief stehender Wintersonne) am Sonnabend vor dem vierten Advent im Hiroschima-Hain auf der Alten Bult. Ein Schlagzeug mit aufzubauen war nicht der Plan, und es wäre auch zu kompliziert geworden. Stattdessen begleitet nur Bassist Kilian Alberti.

Dieses Guerilla-Konzert vor Minimalpublikum mit Corona-Abstand auf der Hundewiese können wir nicht korrekterweise als Fundstück bezeichnen. Wir haben es selbst für die HAZ aufgenommen.

Me & Ms Jacobs : „Friends“

Wenn alle Bühnen Hannovers dicht sind, dann muss die Stadt eben selbst die Bühne sein! Getreu diesem Motto hat die Band Me & Ms Jacobs im Dezember – als das coronatechnisch noch ging –immer wieder mal Straßenmusik am Nordufer des Maschsees gemacht. „Klingt das nicht ein bisschen nach Amy Winehouse?“, fragten Spaziergänger und blieben mit vernünftigem Abstand weit verstreut stehen, um ein paar Minuten zuzuhören. Ja, ein bisschen Amy Winehouse ist da schon, zumal wenn Sängerin Lina Jacobs deren „Valerie“ covert. Aber das ist längst nicht alles, wie der hier zu sehende eigene Song „Friends“ beweist. Jacobs und ihre Band mit Gitarrist Viktor Sirjanow, Schlagzeuger Laurenz Hintz und dem ersatzweise an diesem Tag eingesprungenen Bassisten Orlando Rometti werden in Hannover noch größere Bühnen rocken – wenn das endlich wieder geht.

Auch dieses Video ist im strengen Sinne kein Fundstück. Wir haben es ebenfalls extra für die HAZ und bewusst als „One Shot Clip“ aufgenommen.

