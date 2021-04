Hannover

Es hilft ja nichts. Die Livemusikbühnen der Stadt sind dicht. Immer dringender stellt sich die Frage: Wenn sie denn wieder öffnen könnten, wer ist dann überhaupt noch da, um wieder zu öffnen? Streamingdienste sind derweil die einzige Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen. Und da passiert viel. Wer nicht nur von sich hören lassen, sondern sich auch zeigen will, der macht Videos. Im lockeren Monatsrhythmus tragen wir unsere Lieblingsfundstücke von den Streifzügen bei Youtube & Co zusammen. Wärmste Empfehlung: Kopfhörer und eine gute halbe Stunde Zeit nehmen, um alles durchzuhören.

Trixi Linden: „Nackt“

„Cool und dringlich“ hat mein Kollege auf seiner Shortlist gerade den Synthie-Pop von Trixi Linden genannt. Recht hat er. Die neue Band um Sängerin Sandra Kretschmer verzückt damit derzeit die nach neuen Sounds hungernde Musikfangemeinde westlich von Leine und Ihme. Das Album „Kosmos und Kometen“ ist bei Streamingdiensten komplett zu hören. In einem Sommer ohne Corona-Festival-Blockade wäre Trixi Linden Kandidatin für namhafte Bühnen.

Kunstloses Brot: „Nichts Besonderes“

Der Titel „Nichts Besonderes“ erfordert unmittelbar eine Gegendarstellung. Die Debüt-Single des Duos Kunstloses Brot ist etwas Besonderes. Sie strahlt mit liebevoll restaurierten Retro-Sounds, und es gibt ausgesprochen kunstvoll eingebackene Zitate, etwa von Prince’ „When Doves Cry“. Die Kunstlosen Brot-Bäcker sind Sven Templin und Jonas Sercombe, beide auch Mitglieder der Band The Planetoids (siehe unten). Das Album, dessen weitere Songs bereits im Ofen sind, verspricht einen Genuss wie frische Brötchen am Feiertag.

5 Minuten Liebe: Live-Set „Keine Schuld“

Die Zeitgeist-Schürfer von 5 Minuten Liebe haben ordentlich gebuddelt und genug Stoff für eine 22-minütige Live-Session gefunden, die hier im Video komplett zu sehen ist. Sänger und Keyboarder Ruben Dietze, Dominik Mostert (Bass, Moog) und Elias Kunz (Drums, Live Electronics) vagabundieren monochrom durch verschiedene Klimazonen moderner Popsounds und wagen viele Grenzverletzungen in die Domänen von Electro, Jazz, Avantgarde und Minimalismus. Wer vorspulen will, findet hier die Songs: 2:02 - Distraction, 6:40 - Welt an, Kopf Aus, 12:43 - Rosa Rausch, 17:18 - Keine Schuld.

FEDE 404 & Erika Emerson: „Sterne“

Rapper Fede 404, bürgerlich Federico Battaglia, hat einen ehrgeizigen Plan: ein Jahr lang jeden Monat einen Track. In diese Serie gehört auch „Sterne“. Dafür hat der gebürtige Lindener und inzwischen Wahl-Berliner sich mit der in Berlin aufgewachsenen Wahl-Hannoveranerin und Sängerin Erika Emerson zusammengetan. Der Song und das „Sterne“-Video sind tief in den Eimer mit Lokalkolorit getunkt – Straßenbahnmuseum, Telemoritz, Bredero-Hochhaus –, atmen aber auch genug Berliner Luft. Tut gut.

Forward: „Overdrive“

Wenn es überhaupt möglich ist, brutale Beiläufigkeit zur Kunstform zu erheben, dann so: Die Band Forward singt im Song „Overdrive“ das ewige Lied vom Erwachsenwerden, von Aufbruchsmüdigkeit und der Unerträglichkeit des Bleibens. Absolut geschmackssicher mischen sich ein (jetzt wieder) moderner Beat mit Retro-Sounds und frischem Gebläse der vierköpfigen Horn-Section. Aus dem Hintergrund winken The Style Council, ABC und sogar Remy Shand. Die Video-Collage steckt voller liebevollster Details, deren Erstellung – mutmaßlich am Rande zum gefährlichen Schlafentzug – in diesem Monat den Fleißpreis verdient. Mit großem Abstand.

The Planetoids: „Monkey Business“

Bananen waren runtergesetzt an dem Tag, so steht es im Klappentext der Band The Planetoids zum Video „Monkey Business“. Das begünstigt das Affentheater im Berggarten in Hannover-Herrenhausen, wo die Schauhäuser wegen der Corona-Pandemie ohnehin zurzeit für Menschenaufläufe geschlossen sind. Ein grandioser Song mit krasser visueller Umsetzung.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sanuye: „Some Advice“

Das Jazz-Debüt des Frühjahrs: Die Band Sanuye vereint viel Hannover-DNA, abgeschmeckt mit je einer Prise Hamburg und Berlin. Die Sängerin, Komponistin und Arrangeurin Katharina Koch spielt mit Drummer Tim Nicklaus, Sebastian Bauer (Bass), Anthony Williams (Trompete, alle aus Hannover) und Felix Lopp (Rhodes Piano; gerade erst nach Leipzig umgezogen) sowie dem Berliner Niko Zeidler (Sax) und dem Hamburger Erik Konertz (Posaune) trotz des Debüts so, als wären sie seit Jahren ein eingeschworenes Team. Kein Wunder: Sie kennen sich überwiegend seit Längerem aus dem Studium und spielen bereits seit 2018 zusammen, veröffentlichen aber erst jetzt ihr Debüt. Kochs Song und Arrangement swingen locker und grooven zugleich zwingend präzise. Jazz für Kopfnicker (falls es das gibt). Und „Shut your mouth if you don’t have anything nice to say“ (Halt den Mund, wenn du nichts Nettes zu sagen hast) ist in diesen Tagen eine wirklich wohltuende Zeile und ein prima Schlusswort für diese „Musste sehen!“-Liste, dem eigentlich nichts hinzuzufügen ist.

Von Volker Wiedersheim