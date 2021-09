Hannover

Hautpstadtsound, Hippies reloaded, ein Sommerhit, ein Sofahit, ein Blick hinter die Kulissen und eine Puppenspielerei: Bei einem Streifzug durchs Internet haben wir nach neuester Musik aus Hannover gesucht. Hier tragen wir unsere Lieblingsfundstücke von Theyy, Me & Ms Jacobs, Jeremias, Joy Bogat, Noam Bar und Prächtig zusammen. Diese Songs muss gehört haben, wer im Oktober über Musik aus Hannovers mitreden will.

Theyy: „Ocean Queen“

Hier klingt Hannover mal richtig nach Hauptstadt: Pop, progressiv in jeder Hinsicht, ein bisschen enigmatisch, aber doch offen nach allen Seiten. Im Projekt finden sich Erika Emerson, Nic Knoll aus Hannover und Shanice Ruby Bennett erneut zusammen – man kennt sich seit der gemeinsamen Zeit im Hamburger Eventim-Popkurs, der sich einmal mehr als Katalysator für formidable neue Ideen und Musik erweist. Emersons Gesang gibt Theyy einen Neo-Soul-Touch, Bennett und Knoll erzeugen mit Bass und Drums zugleich einen düsteren Drang und sonnigen Sog. In dem Projekt und seinem ersten Video steckt übrigens eine Corona-Förderung der Initiative Musik, also Steuergeld von uns allen. Es scheint gut investiert!

Me & Ms Jacobs: „Friends“

Diese Band ist schon im Winter aufgefallen. Als die Musikszene sich in deutlich depressiven Stimmung des zweiten Corona-Lockdowns ins Schneckenhaus der Selbstzweifel zurückzog, hat diese Band einfach Verstärker und Drumset zum Maschsee-Nordufer geschleppt und gespielt – Straßenmusik als letzte verbliebene Bühne. Doch selbst dabei hat die Stimme von Sängerin Lina Jacobs ihren unwiderstehlichen Sog entfalten können. Ja, sie kann ähnlich wie Amy Winehouse klingen – zumal, wenn sie deren „Valerie“ covert. Aber sie darauf zu reduzieren, wird ihr nicht gerecht. Mit der Band um Viktor Sirjanow (das Me in Me & Ms Jacobs?), Schlagzeuger Laurenz Hinz und der oszillierenden Besetzung weiterer Musiker pflegt Jacobs inzwischen in Neo-Hippie-Anmutung einen Sound, der groovy, tanzbar, retro und zugleich zeitlos ist. „Friends“ ist der erste offizielle Release der Newcomer, die die HAZ als erste entdeckt hat – inzwischen machen sie auch im TV eine kleine Karriere. Man darf gespannt sein, was demnächst noch kommt.

Provinz, Majan, Jeremias: „Liebe zu dritt“

Es ist schon reichlich spät für einen Sommerhit, aber der hier funktioniert auch noch, wenn es nachts schon einstellige Temperaturen gibt: Hannovers Teenager-Lieblinge von Jeremias haben sich mit Majan und der Provinz-Band zusammengetan, um „Liebe zu dritt“ aufzunehmen und mit einem schicken Gute-Laune-Video unters Volk zu bringen. Das „zu dritt“ klingt zunächst mal leicht pornös, ist aber ganz brav. Es geht um „du und ich und der Sommer“. Und der klingt in diesem Song – ganz ehrlich – viel attraktiver, als er tatsächlich war.

Joy Bogat: „My Intuition“

Joy Bogat ist eigentlich schon eine Ikone des Neo Soul in Hannover – es wissen halt nur noch nicht alle. Der neue Song „My Intuition“ unterstreicht das, und zwar ganz besonders in dieser Wohnzimmer-Version. Bogat hat sich mit Janne Surma und Greta Hasenbalg hingesetzt (am Klavier sitzt Malte Winter) und lässt den Song einfach mal ohne Trommelwirbel in die Nacht fliegen. Der Treibstoff ist ein sehr, sehr großes Reservoir an Talent.

Noam Bar: „What You Made Me Do“

Die aus Israel stammende Weltenbummlerin Sängerin Noam Bar Azulay erlaubt mit dem Video zum Song „What You Made Me Do“ Einblicke ins Musikerleben und -arbeiten hinter den Kulissen (gefilmt von Peer Bothmer). Möglich ist dies wiederum durch eine Corona-Förderung, in diesem Fall von popNDS – wieder Steuergeld, nicht allzu viel, aber wieder gut angelegt. In der Band sorgen vor allem Saxophonist/Flötist Laurenz Wenk und Schlagzeuger Tobias Reckfort für einen Signature-Sound mit starkem Soul-Fundament und ein bisschen Neo-Zuckerguss oben drauf – das ist Feinkostmusik.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Prächtig: „Räuberleiter“

Robin Mügge alias Prächtig ist ein Phänomen. Eigentlich ist der Hannoveraner gerade dabei, seinen Doktor in Statistik an der Universität im schottischen Glasgow zu machen, aber nebenbei schreibt er Songs und nimmt sie bei gelegentlichen Heimatbesuchen im Magic Mile Studio auf. Bei „Räuberleiter“ erweist sich, dass diese Statistik nicht lügt: Greif zur Ukulele, und Pop wird automatisch fluffiger, netter. Der Song macht einfach gute Laune.

Von Volker Wiedersheim