Hannover

Warum gibt es weniger Dirigentinnen als Dirigenten? Warum sind Moderatorinnen seltener als Moderatoren im Radio zu hören? Ist die Musikbranche strukturell sexistisch – weil Frauen deutlich schlechter bezahlt werden als Männer?

Und wie lässt sich das ändern, wie lässt sich die „Gender Gap“ (wörtlich: Geschlechterlücke) schließen? Vielleicht unter anderem so: In Hannover haben sich jetzt Frauen aus der Musikbranche getroffen. Zum Austausch, zur gegenseitigen Bestärkung, zur Vernetzung, zur Diskussion. Die Runden waren prominent besetzt: Laura Berman, Intendantin der Staatsoper, war etwa dabei und Professorin Susanne Rode-Breymann, Präsidentin der Hochschule für Musik Theater und Medien Hannover (HMTMH). Einen einfachen Schalter, den es nur umzulegen gelte, damit sich die „Gender Gap“ schließt, konnten beide auch nicht präsentieren. Aber darum ging es auch gar nicht. Eher darum, einen Anfang zu machen: „Jede sollte ihre eigenen Ideen immer ernst nehmen und verfolgen“, sagte Hochschulpräsidentin Rode-Breymann.

Zum Abschluss eine Konzert – mit Gage für die Künstlerinnen

Treibende Kraft hinter dem ersten Workshoptags im Musikzentrum (insgesamt werden es drei sein) ist die Initiative „Women* in Music Hannover“, einer von aktuell sieben lokalen Ablegern im Verbund der „Music Women* Germany“. Die Koordinierungsstelle im Kulturbüro Hannovers für alle Aktivitäten der Unesco City of Music steht Pate und hilft bei der Finanzierung. So war zum Abschluss des ersten Tages nach Workshops, Vorträgen und Diskussionsrunden auch ein Abschlusskonzert möglich – sogar mit bezahlten Gagen, was für Musikerinnen seit Beginn der Corona-Pandemie eben auch keine Selbstverständlichkeit ist. Die Sängerin Tinatin Tsereteli, eine der Impulsgeberinnen bei den „Women* in Music“, hat dafür Performances von Kolleginnen wie Sängerin Chiara Raimondi kuratiert.

Männliche Genies?

Moderiert von Bildungsreferentin Stine Nehrmann, waren alle Frauen daher mehrfach dazu eingeladen, sich in Gruppen zusammenzufinden, um sich über ihre eigenen Erfahrungen und Gedanken auszutauschen. Und was haben die Frauen bei ihren Austausch festgestellt? „Von zahlreichen Bands, mit denen ich gespielt habe, waren nur sehr selten Instrumentalistinnen dabei“, sagt Teilnehmerin und Musikerin Johanna Kaiser, Studentin der Populärmusik an der HMTMH und viel beachtete Newcomerin in der hannoverschen Szene. Opernintendantin Laura Berman zeigt tiefere Probleme auf: „Ein Genie wird meist männlich assoziiert, diese Verknüpfung ist gesellschaftlich noch immer sehr stark verankert.“

„Alles und 50:50 ist Steinzeit“

Unter dem Motto „Alles unter 50:50 ist Steinzeit“ gibt Andrea Rothaug, Initiatorin und Vorständin der Initiative „Women* Music Germany“, in einem anschließenden Vortrag einen Einblick in die aktuelle Lage der „Gender Gap“ in der Musikbranche – und die ist nach ihrer Beobachtung nicht gut. Die Situation habe sich in den vergangenen Jahren sogar verschlechtert. „Aktuell sieht es gar nicht mal so gut aus“, sagt Rothaug und appelliert an die Teilnehmerinnen: „Vernetzt euch!“

Zwei weitere Konferenztage soll es am 13. August im Kulturzentrum Pavillon und am 3. September im Musikzentrum geben. Interessierte können sich kostenlos per E-Mail an womeninmusic@musikzentrum-hannover.de anmelden.

Von Sheila Dierks