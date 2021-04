Hannover

Erneute Absage: Zum zweiten Mal in Folge können das auf dem Expo-Gelände geplante NDR 2 Plaza-Festival und die N-JOY Starshow wegen der Corona-Pandemie nicht gefeiert werden. Beide Veranstaltungen, die eigentlich für den 28. und 29. Mai terminiert waren, seien auf das kommende Jahr verschoben worden, teilt der Veranstalter Hannover Concerts mit. Das Plaza Festival soll nun am 27. Mai 2022 über die Bühne gehen, am 28. Mai 2022 folgt die N-JOY Starshow.

Tickets bleiben gültig

Welche Musiker und Bands dann auftreten werden, lässt Hannover Concerts noch offen. Die bisher gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Kartenbesitzer, die die neuen Termine nicht wahrnehmen können, haben die Möglichkeit, einen Gutschein in Höhe des aufgedruckten Ticketwertes zu erhalten. Wer die Originalkarten an der Vorverkaufsstelle abgibt, bei der die Tickets ursprünglich erworben wurden, erhält eine entsprechende Gutschrift.

Tickets für die Termine im Mai 2022 jeweils ab 39 Euro bei Hannover Concerts, Eventim und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Von Juliane Kaune