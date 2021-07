Hannover

In seinem Roman „Erste Person Singular“ erzählt Haruki Murakami von einem fiktiven Charlie-Parker-Album. In einem New Yorker Plattenladen habe er sie entdeckt, die Platte mit dem Titel „Charlie Parker Plays Bossa Nova“ aus dem Jahr 1963. Gekauft habe er sie nicht, wohl wissend, dass so eine Platte nur eine Fälschung sein kann: Charlie Parker, genannt Bird, ist 1955 gestorben, der Bossa Nova wurde in den USA aber erst 1962 populär.

Doch Murakami ergötzt sich ein Kapitel lang im fiktiven Zwiegespräch mit Parker, ob nicht doch etwas daran wäre an der Geschichte mit dem Bossa Nova. Um den Mythos des Erfinders des modernen Jazz ranken sich unendliche Geschichten. Im vergangenen Jahr wäre der Bebop-Gott Charlie Parker 100 Jahre alt geworden. Eine gute Gelegenheit um die Fiktion Murakamis Wirklichkeit werden zu lassen. Wie würde Parkers Musik als Bossa Nova klingen?

Der Sprung aus dem Schatten

Die NDR Bigband mit „Bird@100“ im Großen Sendesaal. Quelle: Katrin Kutter

Die NDR Bigband, die jetzt bei einem Gastspiel im Großen Sendesaal unter dem Motto „Bird@100“ des Jubiläums gedachte, hat Murakami diesen Gefallen nicht getan. Auch ein Potpourri der bekanntesten Parker-Kompositionen und Bebop-Schlachtrösser ist an diesem Abend nicht zu hören. Die Bigband unter Leitung von Nils Klein bedient sich der facettenreichen Arrangements des US-amerikanischen Saxofonisten Chris Byars. Dieser reichert Klassiker wie „Ornithology“ oder „Billie’s Bounce“ mit satten Klangfarben an, verschiebt geschickt die harmonischen Akzente und lässt den hektischen Bebop auch mal watteweich wie von Gil Evans orchestriert klingen.

Bebop in Reinkultur

Eigene Kompositionen wie „Flight“ oder „Sincerely Yours“ greifen Versatzstücke aus Parkers Werk auf und stellen sie in einen neuen Kontext. Dabei ist zwar nicht Bossa zu hören, so aber doch afro-kubanische Rhythmen, ein Funk-Shuffle oder gar satter Swing, R&B und Boogie. Am überzeugendsten gelingt der Sprung aus dem übergroßen Schatten Parkers in der Suite „Birdography“. Sie zeichnet in Tönen Parkers Leben rückwärts von seinem Drogentod mit 35 Jahren in New York zu seinen Anfängen im Swing-Mekka Kansas City nach.

Nach soviel Sinnsuche gibt es zur Zugabe Bebop in Reinkultur. Bei „Shaw’nuff“ dient ein altes Arrangement von Fritz Pauer den Solisten Ingolf Burkhard und Fiete Felsch zur allerbesten Chorus-Kletterei im Überschalltempo. Euphorie pur.

Von Bernd Schwope