NDR Chor schrumpft zum Vokalensemble

Hannover

Der NDR Chor ist Geschichte: Im Zuge der Sparmaßnahmen des Senders wird das Ensemble weiter verkleinert und unbenannt, ab der kommenden Saison firmiert es als NDR Vokalensemble. Statt der derzeit 27 Planstellen wird es künftig nur noch 21 festangestellte Sängerinnen und Sänger geben. Das teilten der Berufsverband der Sängerinnen und Sänger, die Deutsche Orchestervereinigung (DOV) und der NDR, am Montag mit.

Im vergangenen Jahr gab der NDR bekannt, bis 2024 rund 300 Millionen Euro seines Budgets einsparen zu müssen. Betroffen sind davon auch zahlreiche kulturelle Aktivitäten des Senders: In Hannover wurde damals das Aus für das populäre Klassik-Open-Air im Maschpark verkündet. Allerdings ist das letzte Wort in dieser Angelegenheit wohl noch nicht gesprochen: Hannovers Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf hatte mehrfach beteuert, alles tun zu wollen, um die Freiluftoper zu erhalten. Zuletzt hatte sie sich optimistisch gezeigt, dass das auch gelingen könne. Ein Ergebnis der Bemühungen wurde allerdings noch nicht bekannt.

Orchester bleiben unangetastet

Bei der in Hannover beheimateten NDR Radiophilharmonie, die auch bei einer möglichen Fortsetzung des Klassik-Open-Airs zur Verfügung stünde, wurden bislang keine weiteren einschneidenden Kürzungen im Zuge des NDR-Sparpakets angekündigt – ebenso wenig wie beim NDR Elbphilharmonie Orchester in Hamburg. Stärker betroffen sind dagegen die beiden kleinen Ensembles des Senders: die Bigband und der Chor.

Anders als zunächst von einigen Kritikern befürchtet, wird der Chor nun immerhin nicht de facto aufgelöst. „Wir freuen uns, weiterhin anspruchsvolle Vokalmusik innerhalb der Familie unserer professionellen NDR Musikensembles anbieten zu können“, sagt Achim Dobschall, der beim Sender für die Klangkörper zuständig ist.

Etwas skeptischer klang ein gemeinsames Statement von Mitgliedern des Chores, die an den offenbar harten Verhandlungen zum neuen Vertrag beteiligt waren. Die Umstrukturierung sei eine große Herausforderung, die man annehme, „um so die professionelle Vokalmusik als wichtiges Element im NDR zu profilieren und zu erhalten“, heißt es da. „Die nötige Unterstützung hat uns der NDR zugesagt. Darauf vertrauen wir.“

Chorsänger als Solisten

Der NDR Chor wurde vor genau 75 Jahren gegründet und bereits mehrfach verkleinert – zuletzt auf eine Kammerchorbesetzung. In Hannover war das Ensemble mit Sitz in Hamburg trotzdem regelmäßig gemeinsam mit anderen Chören – etwa vom Bayerischen oder Westdeutschen Rundfunk – an großen chorsinfonischen Projekten beteiligt. Diese Tradition soll auch künftig fortgeführt werden. Im Schnitt gab es in jeder Saison ein derartiges Konzert, zuletzt im Herbst 2019 mit der 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Gleichwohl soll sich das Vokalensemble „noch stärker auf Schwerpunkte im A-cappella-Repertoire und auf Werke in kleineren Besetzungen konzentrieren“, teilte der NDR am Montag mit.

Wer neu zum Ensemble stößt, bekommt statt der bisherigen Vollzeit- eine 60-Prozent-Stelle. Damit solle den Mitgliedern die Möglichkeit gegeben werden, neben der Arbeit im Chor auch solistisch aufzutreten, teilte die Deutsche Orchestervereinigung mit, die gemeinsam mit dem NDR die tariflichen Rahmenbedingungen des Vertrags ausgehandelt hatte. „Ich hoffe, dass insbesondere die neue Kombination zwischen Festanstellung in Teilzeit und Ermöglichung solistischer Tätigkeit beim Sängernachwuchs auf hohe Akzeptanz stoßen wird“, sagte DOV-Geschäftsführer Gerald Mertens.

Von Stefan Arndt