Im kommenden Jahr wird endlich Georges Bizets Oper „Carmen“ im Maschpark gespielt. Dirigieren wird der ehemalige Radiophilharmonie-Chef Eivind Gullberg Jensen. Der Vorverkauf für die Vorstellung am Sonnabend, 18. Juli 2020, beginnt bereits am kommenden Freitag unter anderem in den HAZ-Ticketshops.

Wie es danach weitergeht, ist derzeit offen: Der NDR weiß noch nicht, wie viel Geld er in den Jahren 2021 bis 2024 für solche Veranstaltungen zur Verfügung haben wird, weil über die Höhe der Rundfunkbeitrags für diese Periode noch nicht entschieden ist. „Wir können jetzt noch nicht seriös sagen, ob es mit dem Klassik Open Air weitergeht“, sagte deshalb Joachim Knuth, der Hörfunkdirektor und designierte Intendant des Senders. Es gebe aber großes Interesse an einer Fortsetzung der Reihe: „Die Leidenschaft und Qualität, mit der hier Oper für alle gemacht wird, ist beispielhaft.“