Herr Macfarlane, herzlichen Glückwunsch zum NDR Kultur Sachbuchpreis. Haben Sie, als Sie das Buch geschrieben haben, jemals damit gerechnet, mit diesem Werk einen Preis zu gewinnen?

Nein. Ich habe beim Schreiben überhaupt nicht an das Ende des Buches gedacht. Wenn man sechs Jahre lang an einem Buch arbeitet, glaubt man nicht daran, es jemals zu beenden.

Man könnte meinen, dass es mit einem Preis nicht einfach ist, weil das Buch sowohl Sachbuch als auch Poesie ist. So etwas könnte eine Jury irritieren.

Ja, das mag sein. Es hat mich immer interessiert, über Landschaften und Leute in verschiedenen Stimmen zu schreiben. Es ist ein nicht-fiktionaler Text, aber es gibt Momente, in denen ich mir so etwas wie historische Imagination erlaube.

Es gibt wunderschöne Sätze in Ihrem Buch. Manchmal wird es sehr poetisch. Wie war das beim Schreiben? Mussten Sie sich manchmal selber bremsen?

Das Buch ist ein Versuch, das Schreiben über Natur mit dem Anthropozän zu verbinden, also mit dem Erdzeitalter, das von den Hervorbringungen der Menschheit bestimmt ist. Es sollte ein Buch sein, in dem sich das Helle und das Dunkle, der Schrecken und das Wunder, die Schönheit und Zerstörung vermischen. Der Stil des Buches soll beiden Seiten genügen: dem Hellen und dem Dunklen.

Die Zukunft kommt aus der Unterwelt

Wenn man über das Anthropozän schreiben will, ist es vielleicht gar nicht so klug, sich unter die Erde zu begeben. Man bräuchte doch den freien Blick von oben auf den steigenden Meerwasserspiegel, auf das Aussterben der Arten, auf das Schmelzen der Polkappen.

Ein großer Teil des Buches spielt sich ja an der Oberfläche ab. Aber die Unterwelt ist der Ort, aus dem unsere Zukunft kommt und gleichzeitig der Ort, an dem unsere Vergangenheit aufbewahrt wird. Das Eis, das heute schmilzt, ist Eis aus der Erdgeschichte. Indem wir Eiskerne untersuchen, betrachten wir die Vergangenheit und können Aussagen über unsere Zukunft abgeben. Es ist nicht so, dass es sich bei der Unterwelt um eine andere Welt handelt. Im Anthropozän erhebt sich die Unterwelt und kommt uns entgegen. Der Permafrostboden schmilzt, das, was vergraben wurde, kehrt zurück an die Oberfläche.

Sie beschreiben anschaulich die Dynamik der Unterwelt. Alles ist in Bewegung, nichts bleibt an seinem Platz. Wenn Sie etwas schaffen wollten, das möglichst lange hält, was würden Sie dann tun: Etwas in Stein meißeln?

In meinem Buch schreibe ich über viele Botschaften, die uns aus der Vergangenheit erreichen: von Höhlenzeichnungen bis ich zu Funden aus der Bronzezeit. Die Idee der Kommunikation über einen langen Zeitraum fasziniert mich.

In dem Kapitel über Atommüll schreiben Sie auch über Versuche, zukünftige Generationen vor unseren Hinterlassenschaften zu warnen.

Ja, das ist eine schwierige Aufgabe. Die dauerhafteste Form der Verständigung mit der Zukunft ist meiner Meinung nach die Erzählung, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. „Im Unterland“ ist voll mit Geschichten von solchen Überlieferungen.

Ein Satz wie das Kalben eines Gletschers

In Ihrem Buch kommen viele Menschen zu Wort. Sie porträtieren Höhlenkletterer, Inselbewohner und Wissenschaftler. Einer von ihnen hat einen sehr schönen Satz gesagt. Christopher Toth, der tief unter der Erde nach Dunkler Materie sucht, sagt: „Wenn wir nicht forschen, tun wir gar nichts, dann warten wir nur.“ Das ist mein Lieblingssatz aus dem Buch. Was ist Ihrer?

Das ist ein sehr langer Satz über einen Gletscher, der in Grönland ins Meer kracht. Zuerst ist es wie ein Güterzug, dann folgt ihm einen Kathedrale, dann eine Stadt aus Eis, die in den Fjord stürzt. Da entspricht das Zusammenbrechen des Satzes dem Kalben des Gletschers.

Im Zentrum Ihres Buches steht die Frage, ob wir gute Vorfahren für unsere Nachkommen sein werden. Sie antworten mit einem Nein.

Aber ich habe die Hoffnung, dass wir es immer noch sein könnten.

