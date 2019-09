Hannover

Der US-amerikanische Dirigent Alan Gilbert ist eine eindrucksvolle Erscheinung: ein groß gewachsener, erkennbar lebensfroher Musiker, der sich mit vollem Körpereinsatz auf seine neue Aufgabe stürzt – Gilbert ist seit diesem Wochenende Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters und damit das neue Gesicht des spektakulären Konzertsaals. Mit einer großen „Opening Night“ hat Gilbert sich nun in Hamburg vorgestellt – und schnell erkennen lassen, dass er wohl der richtige Mann am richtigen Ort ist.

Bodenständiger Feingeist: Alan Gilbert bei seinem Antrittskonzert als neuer Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters. Quelle: Peter Hundert

Gilberts drahtiger Kollege Andrew Manze hat das längst unter Beweis gestellt: Seit fünf Jahren leitet er in Hannover die NDR Radiophilharmonie, den zweiten Klangkörper des Senders. Im Kuppelsaal ist das Orchester jetzt mit Gustav Mahlers 3. Sinfonie ebenfalls in die neue Saison gestartet. Der direkte Vergleich der beiden Konzerte zeigt, wie überholt das traditionelle Bild des „großen“ Hamburger Orchesters und der „kleinen“ Schwester in Hannover inzwischen ist.

Einzigartige Klangkultur

Die spektakuläre Aufführung des Mahler-Werkes liefert gute Argumente dafür, auch die Radiophilharmonie zu den echten Spitzenorchestern des Landes zu zählen. Man erntet hier jetzt die Früchte der intensiven Zusammenarbeit mit Manze. Der britische Dirigent hat in Hannover eine Art Klangkultur der Achtsamkeit erblühen lassen: Das Zusammenspiel der Musiker, ihr oft selbstloses Streben nach Klarheit und Balance im Klang sind herausragend.

Klang-Probe: Mahler Es geht wieder los! 😍 Wir freuen uns auf den Start unserer Saison mit Anne Sofie von Otter, dem NDR Chor und dem Knabenchor Hannover (official). Live können sie das Konzert auf NDR Kultur und auf unserer Facebookseite NDR Radiophilharmonie hören. 📻 Gepostet von NDR Radiophilharmonie am Donnerstag, 5. September 2019

Entsprechend detailscharf und vielschichtig ist das Mahler-Bild, das Manze und die Radiophilharmonie im Kuppelsaal entwerfen: Selten ist die Gleichzeitigkeit der Ereignisse, die die Musik dieses Komponisten prägt, so deutlich hörbar wie hier. Es ist fantastisch zu erleben, wie unterschiedliche Rhythmen erst neben- und dann doch ineinanderlaufen; wie sich unter prachtvoll dröhnenden Hornsignalen ein unwilliges Grummeln der Streicher formiert oder wie sich selbst so entfernt positionierte Musiker wie Konzertmeisterin und Tubist zum Duett finden.

Elbphilharmonie wird romantisch

Manze ist beim Dirigieren kein Aufmerksamkeitsverstärker, der auch fürs Publikum sichtbar bestimmte Passagen mit theatralischen Gesten akzentuiert und hervorhebt. Er bringt lieber Musiker zusammen: Meist sind seine Arme weit gespreizt, um die eine Seite des Orchesters dafür zu sensibilisieren, was gerade auf der anderen Seite vor sich geht. Rasant dreht und wendet er sich, scheint überall zu sein, bis sich die unzähligen Stimmen eines 100-köpfigen Orchesters zu einem leuchtenden Klangmuster verweben.

Andrew Manze dirigiert Gustav Mahlers 3. Sinfonie im Kuppelsaal. Quelle: Michael Neugebauer

Alan Gilbert ist ein anderer Orchesterleitertyp. Mit ihm kommt Ruhe und Kraft in den Klang, weil er nicht nur mit Händen und Armen, sondern mit dem ganzen Körper zu dirigieren scheint: Alles hat Masse und Gewicht. In der kristallinen Akustik der Elbphilharmonie hilft das, die letzten Vorbehalte gegen den wunderbaren Saal zu zerstreuen. Die 1. Sinfonie des Hamburgers Johannes Brahms, mit der Gilbert zu Beginn der „Opening Night“ die Musiktradition der Stadt beschwört, tönt auf diese Weise so voll, warm und dunkel, wie man sich diese romantische Musik nur wünschen kann.

Charme und Lässigkeit

Zugleich sorgt die Akustik gleichsam automatisch für jene Transparenz, die Manze im eher unglamourösen Kuppelsaal durch sorgfältigste Probenarbeit hergestellt hat. An einer Reihe von winzigen Details im Zusammenspiel offenbart das Elbphilharmonie Orchester dabei durchaus Entwicklungspotenzial: Gilbert wird hier noch einiges bewirken können.

Dass er dabei mit Charme und Lässigkeit zu Werke geht, war nicht nur seinen launigen Eröffnungsworten zu entnehmen, sondern auch den weiteren Stücken des Programms: Bei einer Uraufführung der südkoreanischen Komponistin Unsuk Chin funkelt bereits vorhandenes Material geheimnisvoll und fremd wie Marsgestein. Die 1. Sinfonie von Leonard Bernstein (mit der Sopranistin Rinat Shaham als intensiver Solistin) und Charles Ives berühmte „Unanswered Question“ schlägt eine Brücke zu Gilberts Heimat.

„The Unanswered Question“ Alan Gilbert bei seinem Antrittskonzert als neuer Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters. Quelle: Peter Hundert

„Amériques“ von Edgard Varése erinnert schließlich daran, dass die Elbphilharmonie der ideale Ort ist, um die allgemeine Abneigung gegen moderne Klänge zu überwinden. Das Stück übersetzt die verwirrende Lebensfülle einer amerikanischen Großstadt prachtvoll in Töne und sorgt für begeisterten Applaus im Saal, den der bodenständige Feingeist Gilbert schließlich demonstrativ mit einem Glas Bier in der Hand entgegennimmt.

Ruhe als neue Qualität

Der Brite Manze dagegen reagiert gewohnt bescheiden auf den Applaus im Kuppelsaal. Nach einem Finale, in dessen inniger Ruhe Dirigent und Orchester noch eine neue Qualität beweisen, brandet der Beifall erst nach einigen Sekunden der Stille auf. Manze lenkt ihn auf die fabelhaften Mitwirkenden: die Altistin Anne Sofie von Otter, die Damen des NDR Chores, den Knabenchor Hannover, auf die vielen überragenden Orchestersolisten (Posaune! Posthorn!) und schließlich auf die ganze Radiophilharmonie.

Nach dem geglückten Saisonstart beginnen jetzt in Hamburg wie in Hannover Festivals, die ganz den NDR-Orchestern und ihren Chefdirigenten gewidmet sind. Grund zum Feiern gibt es genug.

