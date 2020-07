Hannover

Vielleicht musste erst so etwas wie die Corona-Pandemie kommen, um diese beiden zusammenzubringen: Andrew Manze hat bisher noch nie Richard Wagner dirigiert. Das liegt vor allem daran, dass der britische Chef der NDR Radiophilharmonie fast ausschließlich Konzerte leitet – die „ Don Giovanni“-Aufführungen beim Klassik-Open-Air vor zwei Jahren waren große Ausnahmen. Der Komponist dagegen hat ganz überwiegend Musikdramen für die Opernbühne geschrieben.

Es gibt von Wagner zwar anderthalb zu Recht vergessene Sinfonien und einige zweckdienliche Orchesterwerke wie den „Huldigungsmarsch für Ludwig II. von Bayern“ oder den „Großen Festmarsch zum 100. Jahrestag der Gründung der USA“, doch ins sinfonische Repertoire hat es außer den „Wesendonck-Liedern“, die zwar üppig orchestriert aber eben doch Lieder sind, kein Werk geschafft. Im Fall von Wagners bestem Instrumentalstück liegt das vor allem an der Besetzung: Im „Siegfried-Idyll“, das 1870 zum Geburtstag seiner Frau Cosima im Treppenhaus seines Luzerner Landhauses uraufgeführt wurde, spielt nur ein kleines Kammerorchester.

Exzessive Höhepunkte

Genau das macht das Stück jetzt zum idealen Werk für die „Willkommen zurück“-Reihe, mit der die Radiophilharmonie das Musizieren mit Abstand erprobt. 27 Musiker passen demnach für die neue Bühne im Funkhaus – zu wenig zwar für große Sinfonik, aber mehr als genug für Wagners Kleinod.

So konnten nun etwas mehr als 200 Glückliche, die als Zuhörer im Großen Sendesaal zugelassen wurden, erleben, wie Wagner bei Manze klingt: sehr licht und luftig und doch mit viel Gespür für die langen Linien, die bei diesem Komponisten auch hier zu exzessiven Höhepunkten führen. Wie gern würde man mit Manze eine „Götterdämmerung“ hören. Vielleicht gibt diese Erstbegegnung ja einen Anstoß dazu.

Zur Freude des Vaters

In der selten gespielten „Suite für 13 Blasinstrumente“ rückt Richard Strauss die Musiker aus den hinteren Reihen ins Rampenlicht. Während Wagner das Stück für seine Frau geschrieben hat, wird der erst 17-jährige Strauss beim Komponieren wohl eher seinen Vater im Sinn gehabt haben. Der war Hornist und wird erfreut gewesen sein über die ungewöhnliche Besetzung mit gleich vier Hörnern und vielen exponierten Solopassagen für sein Instrument.

Im Funkhaus ist diese aparte Musik, die geheimnisvoll und bunt leuchtet wie ein Kirchenfenster, in vieler Hinsicht ein schöner Kontrast zu Wagners „Siegfried-Idyll“. Zu einem richtigen Konzert möchte sich die Aufführung am Ende beider Stücke nach einer Stunde aber doch nicht runden. Es bleibt das Gefühl einer Trailershow, die Vorfreude weckt, auf das, was hoffentlich demnächst wieder auf dieser Bühne gespielt wird.

