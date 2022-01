Hannover

Hier ist die Zukunft der Klassik schon Gegenwart: Im Großen Sendesaal sitzt viel mehr junges Publikum als in Sinfoniekonzerten üblich. Grund dafür ist ein Komponist, der am 8. Februar 90 Jahre alt wird – John Williams. Mit seiner Musik zu „Star Wars“, „Harry Potter“, fast allen Filmen von Steven Spielberg und vielen weiteren Blockbustern ist Williams der wahrscheinlich bedeutendste, sicher aber der erfolgreichste Filmmusikkomponist in der Geschichte des Kinos.

In den USA haben sich seine Stücke bereits von der Leinwand emanzipiert. Die großen Sinfonieorchester des Landes haben Williams, der selbst Konzertfassungen seiner Filmmusiken arrangiert, seit Langem fest im Repertoire. Nun ist es wohl auch in Europa so weit: In den vergangenen Monaten hat der hochbetagte, aber quicklebendige Komponist umjubelte Debüts als Dirigent bei den Wiener und den Berliner Philharmonikern gegeben. Die Mitschnitte dieser Auftritte erscheinen beim altehrwürdigen Label Deutsche Grammophon, das sein gelbes Markenzeichen aus diesem Anlass ausnahmsweise golden färbt wie einst für Karajan.

Spätromantik für die Kinoleinwand

Auch bei der NDR Radiophilharmonie sind die Aufführungen von Williams’ Werken nicht mehr explizit als „Filmmusikkonzerte“ gekennzeichnet. Anders als bei ähnlichen Gelegenheiten gibt es weder Filmausschnitte noch Fotos zur Musik zu sehen. Sie spricht für sich selbst – zumindest fast: Befragt von Moderatorin Friederike Westerhaus gibt Dirigent Frank Strobel zwischen den Stücken Auskunft über den Komponisten und sein Werk.

Opulente Besetzung: Die NDR Radiophilharmonie beim Williams-Konzert im Großen Sendesaal. Quelle: Ilona Hottmann

Williams, so erklärt er, stehe in der Tradition des „Hollywood-Sounds“ der Zwanziger- und Dreißigerjahre, der sich wiederum direkt aus der europäischen Spätromantik ableite. Auf der Leinwand hat sich die Opulenz eines riesigen Orchesters, die in der Neuen Musik zeitweise als verpönt galt, bis in die Gegenwart gehalten. Und es liegt wesentlich am Einfluss des Instrumentationsvirtuosen Williams, dass heute kaum ein Blockbuster auf klassische sinfonische Klänge verzichtet.

Im Funkhaus sind einige der größten Hymnen, Märsche und Melodien aus dem stilbildenden Œuvre des Komponisten zu hören. Neben seiner Musik zu „Der weiße Hai“, „E.T.“, „Schindlers Liste“, „Harry Potter“, „Indianer Jones“ und „Stars Wars“ erklingen auch weniger bekannte Werke aus „Catch Me if You Can“, „Jane Eyre“ und „JFK“. Das Orchester spielt jederzeit souverän, auch wenn die etwas feste Schlagtechnik des Dirigenten ein flüssiges Zusammenspiel manchmal erschwert. Langer, begeisterter Beifall.

Am 20. und 21. Januar spielt die NDR Radiophilharmonie im Funkhaus live zum Fernsehkrimi „Tatort: Tödliche Flut“.

Von Stefan Arndt