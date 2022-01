In dieser Saison dirigiert Frank Strobel noch zwei Filmmusikprojekte mit der NDR Radiophilharmonie im Funkhaus in Hannover. Am Freitag, 14. Januar, leitet er je ein Schul- und Familienkonzerte unter dem Motto „Was ist los mit Harry Potter?“ und am Sonntag, 16. Januar, um 11.30 Uhr und um 18 Uhr das dazugehörige Konzertprogramm „A Tribute to John Williams“ mit Werken des „Star Wars“- und „Harry Potter“-Komponisten. Am 5. und 6. Mai, jeweils 20 Uhr, gibt es Filmkonzerte unter dem Motto „Ein Abend des Grauens“. Die Konzertfassungen der Filmmusik von Alfred Schnittke spielt Strobel mit dem Rundfunkorchester Berlin ein. Gerade ist das fünfte Album der Reihe erschienen.