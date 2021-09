NDR Radiophilharmonie spielt „Hannover Proms“-Konzert im Kuppelsaal

Hannover

Am Ende durfte sich das Publikum beim „Hannover Proms“-Konzert im Kuppelsaal ein bisschen fühlen wie im Wiener Musikverein: Denn als Zugabe bei der Eröffnung der Konzertsaison spielte die NDR Radiophilharmonie den „Radetzkymarsch“, und das Publikum durfte – ganz wie beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker – mitklatschen. Dafür, dass das Ganze an der Leine nicht annähernd so pathetisch wirkte wie an der Donau, sorgte Andrew Manze, der sein Dirigat zur britischen Slapsticknummer umfunktionierte.

Noch schöner wäre es gewesen, wenn das Konzert mit Edward Elgars „Salut d’Amour“ geendet hätte. Der Geiger Daniel Hope spielte das Solo so filigran und innig, dass Elgars Angebetete Alice, der das Stück einst gewidmet wurde, dem Heiratsantrag des Komponisten wohl sofort erneut zugestimmt hätte. Zumal es auch den Streichern des Orchesters, die das Stück begleiteten, vortrefflich gelang, diese zarte Stimmung aufzunehmen.

Zurück zur großen Besetzung

Furioser Geiger: Daniel Hope war Solist und Moderator beim „Hannover Proms“-Konzert mit der NDR Radiophilharmonie im Kuppelsaal. Quelle: Axel Herzig/NDR

Aber nach dem „Salut“ kamen noch die „Rosen aus dem Süden“ von Johann Strauß, sodass ein verträumtes Schweben vom Konzertsaal in den lauen Septemberabend ohnehin ausgeschlossen war. Die Radiophilharmoniker, die wieder in großer Besetzung konzertieren dürfen, gaben hier noch einmal alles, wodurch vor allem gegen Ende der Klang etwas ins Hölzerne abglitt.

Lesen Sie auch Hannover: Das plant die NDR Radiophilharmonie in der Saison 2021/2022

Überhaupt war die klangliche Balance nicht immer ausgewogen, die Bläser und auch das Schlagwerk dominierten an einigen Stellen zu sehr, und die Blechbläser hatten besonders am Beginn des Konzertes deutlich hörbare intonatorische Schwierigkeiten.

Glück des Unperfekten

Aber was wiegen schon kleine Unpässlichkeiten gegen das große Erlebnis, wieder ein echtes Konzert zu besuchen? Da geht mal ein Ton daneben, da vergisst der Geiger-Moderator nach einer furiosen „Tzigane“ von Maurice Ravel schon mal, für die nächste Anmoderation zurück auf die Bühne zu kommen. Das Unperfekte, weil live zu Erlebende, ist ein Geschenk. Und die „Ungarischen Tänze“ von Johannes Brahms erkennt man ja auch ohne vorherige Ansage.

Eindrucksvolle Kulisse: Die NDR Radiophilharmonie spielt zum Auftakt der Saison im Kuppelsaal. Quelle: Axel Herzig/NDR

Das bunt gemischte Programm des Saison-Eröffnungskonzertes – außer Musik von Brahms, Ravel, Strauß und Elgar erklangen zwei Ouvertüren von Joseph Joachim und Otto Nicolai – war als heiterer Einstieg in die Spielzeit konzipiert. Andrew Manze und die NDR Radiophilharmonie sind bereits am 23. September wieder zu erleben: Dann steht im Kuppelsaal ab 20 Uhr Gustav Mahlers 5. Sinfonie auf dem Spielplan.

Von Juliane Moghimi