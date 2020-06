NDR Radiophilharmonie spielt im Juli vor Publikum im Sendesaal

Hannover

„Willkommen zurück“: Unter diesem Motto steht noch vor der Sommerpause eine kleine Konzertreihe, mit der die NDR Radiophilharmonie sich nach der Corona-Zwangspause zurückmeldet. Chefdirigent Andrew Manze dirigiert im Juli vier Konzerte im Großen Sendesaal des Funkhauses. Pro Abend sind jeweils 218 Zuschauer zugelassen, damit die Hygiene- und Abstandsregeln optimal umgesetzt werden können. Eigentlich hat der Saal 1200 Plätze.

Solistin bei der offiziellen Eröffnung der neuen Bühne im Funkhaus am 2. Juli: Klarinettistin Sharon Kam. Quelle: Maike Helbig

Zum Auftakt am Donnerstag, 2. Juli, stehen unter anderem Werke des US-amerikanischen Komponisten Aaron Copland auf dem Programm: das Kammerkonzert „ Quiet City“ sowie das Klarinettenkonzert mit Sharon Kam als Solistin. Das Konzert ist zugleich die verspätete Einweihung der neuen Bühne im Sendesaal, die im März unmittelbar vor dem Lockdown fertig geworden war. Ursprünglich sollte dort ab Januar gespielt werden, aber schon die Bauarbeiten hatten sich verzögert.

Ungewissheit für die neue Saison

Am Freitag, 10. Juli, sind die „Suite für Blasinstrumente“ von Richard Strauss sowie das „Siegfried-Idyll“ von Richard Wagner zu hören. Gustav Mahlers vierte Sinfonie wird in einer Bearbeitung für Sopran und Kammerorchester am 16. und 17. Juli gleich zweimal mit Ania Vegry als Solistin gespielt. Sämtliche Konzerte beginnen um 20 Uhr.

Der Vorverkauf für diese Termine startet am Montag, 29. Juni, um 9 Uhr. Tickets gibt es nur im NDR Ticketshop im Funkhaus und unter Telefon (0511) 277 898 99. Die neue Saison des Orchesters soll im September beginnen. Das Programm ist bereits veröffentlicht, wird aber wohl wegen der Corona-Bedingungen noch einmal überarbeitet. Deshalb beginnt der Vorverkauf dafür erst am 17. August.

Von Stefan Arndt